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Как стильно носить нарядное платье с верхней одеждой: советы на зимний сезон

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Сезон праздников — время эффектных платьев, будь то мини, миди или макси. Однако стильный образ для улицы требует не меньшего внимания, чем сам наряд. Как подобрать верхнюю одежду, чтобы выглядеть гармонично? Следуйте этим четырем правилам.

Девушка
Фото: freepik by marymarkevich
Девушка

Сочетаемость стилей

Мы привыкли сочетать нарядные платья с элегантными шубами или пальто — это беспроигрышный вариант. Но в 2025 году в моду вошли более смелые решения.

На показах Prada и Burberry спортивные парки дополнили гламурные мини, усыпанные пайетками и стразами. Такой контрастный образ — выбор для смелых. Главное, чтобы платье было максимально нарядным, подчеркивая игру стилей.

Правильная длина верхней одежды

Длина верхней одежды играет ключевую роль. Лучший вариант — когда шуба, дубленка или пуховик длиннее платья. Если вы надеваете мини или миди, следите, чтобы подол не выглядывал.

Для макси возможны два подхода: длинная верхняя одежда или короткая куртка, заканчивающаяся в районе талии или середины бедра. Избегайте вариантов до тазовой кости или до колена — они нарушают пропорции.

Учитывайте фасоны

Приталенные пальто или силуэтные дубленки могут казаться идеальной парой к нарядным платьям. Однако если ваше платье имеет объемный декор — драпировку, стразы или крупные украшения — облегающая верхняя одежда только испортит образ.

Риск помятого или деформированного наряда высок, поэтому отдавайте предпочтение верхней одежде свободного кроя.

Обувь как завершение образа

Обувь не менее важна для создания гармоничного образа. Если вы выбираете шубу или дубленку до середины икры, сапоги до колена станут идеальным выбором — они создадут единую вертикаль, визуально удлиняя ноги.

Если верхняя одежда укорочена, луки с платьями в пол могут дополнить ботильоны. Главное — избегать горизонталей, делящих ноги на части.

Нарядное платье в сочетании с правильно подобранной верхней одеждой и обувью создаст стильный образ, который будет уместен как на улице, так и в помещении. Используйте эти советы, чтобы блистать на праздниках, не жертвуя комфортом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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