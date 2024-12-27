Новогодний тренд-2025: как носить бархат и не выглядеть старомодно

2:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой-2025 бархат стал одним из самых модных материалов, превратившись в символ роскоши, уюта и универсальности. Эта ткань, вдохновляющая дизайнеров уже несколько веков, возвращается в наш гардероб с новым прочтением.

Фото: freepik by marymarkevich Девушка

Если вы ищете идеальный элемент для создания новогоднего образа, присмотритесь к бархатному жакету — модному мастхэву сезона.

Почему именно бархат

Бархат ассоциируется с элегантностью и теплом. Его глубокая текстура добавляет образу динамичности, а насыщенные оттенки, такие как изумрудный, винный или синий, делают вещь эффектной и запоминающейся. Неудивительно, что эту ткань часто выбирают для вечерней и праздничной одежды.

Исторический контекст

Когда-то бархат украшал королевские мантии, символизируя статус и величие. Сегодня он трансформировался в материал, который легко адаптируется под современные стили — от ретро до минимализма

Жакет: универсальность в каждой детали

Среди всего многообразия бархатных вещей жакет занимает особое место. Это практичная и универсальная одежда, которая легко сочетается с базовыми элементами гардероба.

Идеи для сочетаний

Для расслабленного образа: наденьте жакет с джинсами и кроссовками.

наденьте жакет с джинсами и кроссовками. Для вечернего выхода: добавьте юбку, брюки или платье.

добавьте юбку, брюки или платье. Для экспериментов: попробуйте сочетать бархат с кожей или денимом для контраста.

Хейли Бибер и Келли Разерфорд уже доказали, что бархатный жакет подходит для любой ситуации. С ним вы не только создадите стильный наряд для праздника, но и получите универсальную вещь для повседневной носки.

Как выбрать жакет

Обратите внимание на яркие акценты: глубокие оттенки темного изумрудного, винного или насыщенного синего цвета. Такие жакеты смотрятся дорого и эффектно. Если хотите добавить изюминку, выбирайте модели с интересными деталями, например, контрастной отделкой или необычной фурнитурой.

Тренды сезона

Мировая мода подчеркивает важность игры с текстурами. Смело сочетайте бархатный жакет с другими материалами: кожа, плотный хлопок или вельвет добавят образу динамики. Тотал-бархат тоже актуален, особенно если вы используете разные оттенки и фасоны.

Бархатный жакет — это не только модный тренд, но и инвестиция в стиль. Добавьте эту вещь в гардероб, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и создать элегантный образ, который идеально подойдет как для праздничных вечеров, так и для будней.

Уточнения

Жаке́т (уменьшит.-ласкат. фр. jaquette букв. — "курточка", от jaque - "куртка") — разновидность короткой верхней (в основном — женской) одежды из трикотажа или шерстяной ткани.



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