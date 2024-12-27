Антитренды-2025: что носить больше нельзя и чем заменить

Сложно оставаться модным, когда тренды меняются так быстро. К 2025 году некоторые вещи окончательно утратили актуальность.
Мы разобрались, что пора отложить в сторону и какие альтернативы выбрать, чтобы не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя уверенно.
Эти узкие модели наконец-то покидают модные подиумы. «Скинни — это главный антагонист современной моды», — утверждает бренд-стилист Ozon Алексей Сухарев.
Короткие приталенные байкер-куртки отправляются на заслуженный отдых.
Нежное плиссе уже не вызывает восторга.
Эти нейтральные классические модели стали слишком предсказуемыми.
Спортивные парки уступают место курткам в стиле Carhartt.
Мода-2025 — это элегантный баланс между комфортом и стилем. Следуйте трендам, но не забывайте о своей индивидуальности!
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.