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Антитренды-2025: что носить больше нельзя и чем заменить

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Сложно оставаться модным, когда тренды меняются так быстро. К 2025 году некоторые вещи окончательно утратили актуальность.

Мода
Фото: freepik by wayhomestudio
Мода

Мы разобрались, что пора отложить в сторону и какие альтернативы выбрать, чтобы не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя уверенно.

Скинни-джинсы — в прошлое

Эти узкие модели наконец-то покидают модные подиумы. «Скинни — это главный антагонист современной моды», — утверждает бренд-стилист Ozon Алексей Сухарев.

Что выбрать вместо них

  • Широкие джинсы прямого кроя со средней посадкой. Они универсальны, идеально сочетаются с объемными свитерами, пуховиками или кожаными куртками. Дополните образ модными уггами — и вы в тренде

Укороченные кожаные куртки больше не в моде

Короткие приталенные байкер-куртки отправляются на заслуженный отдых.

Чем заменить

  • Выбирайте объемные кожаные куртки: бомберы или модели прямого кроя с отложным воротником. Такие варианты подходят как к повседневным джинсам, так и к женственным платьям или брючным костюмам.

Юбки-плиссе сдают позиции

Нежное плиссе уже не вызывает восторга.

Актуальный выбор

  • Юбки-миди в тонкую костюмную полоску или модели с разрезом. Дополните их топом с открытыми плечами или аксессуарами в винном оттенке для создания изысканного образа.

Бежевые пальто больше не удивляют

Эти нейтральные классические модели стали слишком предсказуемыми.

Что в тренде

  • Пальто в «интеллектуальных» оттенках — графитовом, сером, винном. Лаконичный крой и объемный силуэт подчеркнут утонченность вашего стиля.

Рабочие куртки — новый хит

Спортивные парки уступают место курткам в стиле Carhartt.

Почему это актуально

  • Эти ветроустойчивые модели практичны и легко комбинируются с джинсами, кроссовками или даже женственными платьями для создания контрастных образов.

Мода-2025 — это элегантный баланс между комфортом и стилем. Следуйте трендам, но не забывайте о своей индивидуальности!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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