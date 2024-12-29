Как подобрать антивозрастной крем: пять моментов, которые стоит учесть при выборе

2:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Антивозрастные средства в косметических магазинах представлены в таком большом ассортименте, что выбрать подходящее может быть непросто. Наш чек-лист поможет вам сориентироваться и выбрать уход, который действительно будет работать.

Фото: flickr.com by weedporndaily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крем для лица

Антивозрастной уход. Антивозрастные средства предназначены для борьбы с признаками старения: морщинами, сухостью, потерей эластичности, гиперпигментацией и другими. Они помогают уменьшить морщины, повысить упругость кожи, увлажнить её и защитить от окислительного стресса. Важно выбирать средства с пометкой "антивозрастной" (anti-age), а не просто "увлажняющий" или "питательный". Учитывайте потребности кожи. После 35 лет кожа начинает стареть: обновление клеток замедляется, уровень увлажнения снижается, а жировая прослойка уменьшается. Это приводит к появлению морщин и гиперпигментации. В этом возрасте особенно важно глубокое увлажнение и питание, чтобы восстановить упругость и гладкость кожи. С наступлением менопаузы (в среднем в 47-54 года) уровень женских половых гормонов снижается, что приводит к истончению и увяданию кожи. В этот период антивозрастной уход становится ещё более актуальным. Регулярное использование таких средств помогает бороться с морщинами, пигментацией и поддерживать свежий и молодой вид кожи. Комплексный уход. После 35-45 лет коже требуются разные средства для дневного и ночного ухода. Дневной крем должен быть лёгким, увлажняющим и содержать УФ-фильтры. Ночной крем, напротив, должен быть более насыщенным и питательным, чтобы восстанавливать кожу во время сна. Выбирайте проверенные компоненты. В составе антивозрастного крема должны быть жирные кислоты, аминокислоты, пептиды, натуральные масла и компоненты для поддержания гидробаланса, такие как глицерин. Также полезны антиоксиданты, например, экстракт сои, и пантенол, который помогает восстанавливать кожу. Доверяйте надёжным брендам. Домашняя косметика или кремы от блогеров могут быть опасны, так как в домашних условиях невозможно обеспечить стерильность производства. Крупные бренды, напротив, гарантируют высокое качество продукции и безопасность.

Даже базовый антивозрастной уход может значительно улучшить внешний вид кожи, если он подобран правильно и используется регулярно. Всего две минуты на крем утром и вечером — это небольшая, но эффективная инвестиция в молодость и здоровье вашей кожи.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).





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