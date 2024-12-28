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Как сбросить пару лет: простые советы для молодости

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Хотите сбросить пару лет с внешнего вида? Это проще, чем кажется! Следуйте этим пяти советам, чтобы выглядеть свежо и молодо.

Макияж у девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Макияж у девушки

1. Сон на двух подушках

Мешки под глазами — это одна из главных причин, по которой лицо выглядит уставшим и старше. Во время сна жидкость скапливается в области нижних век из-за действия гравитации, что приводит к отёкам.

Решение простое: используйте вторую подушку. Приподнятое положение головы предотвратит скопление жидкости, а ваше лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим.

2. Похудейте визуально

Стройность всегда ассоциируется с молодостью. Если лишний вес вас беспокоит, попробуйте поработать над рационом и добавить больше активности в повседневную жизнь.

Если же похудеть быстро не получается, используйте модные приёмы: выбирайте монохромные наряды и отдавайте предпочтение тёмным оттенкам. Яркие акценты в одежде также помогут создать ассоциацию с молодостью и энергией.

3. Ухаживайте за руками

Руки — это часть тела, которая часто выдаёт возраст. Ухоженные руки всегда выглядят моложе, поэтому не забывайте делать гигиенический маникюр, даже без покрытия.

Регулярно увлажняйте кожу с помощью кремов и масел для кутикулы, чтобы предотвратить сухость и сохранить кожу мягкой.

4. Используйте солнцезащитный крем

SPF — обязательный пункт для сохранения молодости кожи. Солнцезащитный крем защищает от вредного воздействия ультрафиолета, предотвращает образование морщин и пигментных пятен, а также снижает риск рака кожи.

Наносите крем круглый год, даже в пасмурные дни, чтобы сохранить кожу здоровой и упругой.

5. Заботьтесь о зубах

Белоснежная улыбка — символ молодости и здоровья. Забота о зубах — это не только вопрос эстетики, но и здоровья.

Чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью, откажитесь от курения, ограничьте потребление кофе и регулярно посещайте стоматолога. Улыбка — это первое, что замечают окружающие, и она должна быть ослепительной!

Молодость — это не только состояние души, но и результат правильного ухода за собой. Придерживаясь этих простых советов, вы сможете выглядеть свежо, ухоженно и моложе своих лет.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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