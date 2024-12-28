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Уход за губами: как сохранить молодость после 30

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина мечтает о красивых и соблазнительных губах. Однако некоторые привычки могут привести к обратному эффекту: уже после 30 лет кожа губ начинает стареть. Рассмотрим наиболее распространённые ошибки, которые стоит избегать, чтобы сохранить молодость и здоровье губ.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

1. Облизывание губ

Привычка облизывать губы кажется безобидной, но она серьёзно повреждает кожу. Слюна содержит бактерии из желудочно-кишечного тракта, которые, попадая на кожу, вызывают её пересыхание и шелушение. Результат — трещины, раздражение, а иногда даже небольшие судороги.

2. Неправильный макияж

Использование неподходящей косметики или игнорирование защиты от ультрафиолета способствует раннему старению кожи губ. Агрессивные компоненты в составе помад и блесков подсушивают кожу, а отсутствие SPF в летний период провоцирует фотостарение. Это приводит к снижению уровня коллагена и появлению морщин.

Рекомендация: в летнее время выбирайте бальзамы и помады с SPF, чтобы защитить губы от вредного воздействия солнца.

3. Отсутствие ухода

Кожа губ особенно уязвима в холодное время года. Без должного ухода она начинает трескаться и терять упругость.

Рекомендация: осенью и зимой используйте питательные бальзамы с плотной текстурой и маслами. Они создают защитный барьер, который предотвращает повреждение от холода и ветра.

4. Вредные привычки

Курение — главный враг здоровых губ. Никотин и смолы в табачном дыме повреждают клетки кожи, вызывая образование свободных радикалов. Это ускоряет старение, приводит к потере упругости и появлению морщин вокруг рта.

Рекомендация: отказ от курения поможет не только сохранить молодость кожи губ, но и улучшить общее состояние организма.

Чтобы сохранить молодость и красоту губ, необходимо избегать вредных привычек, правильно ухаживать за кожей и защищать её от внешних воздействий. Ухоженные губы — это не только залог привлекательности, но и показатель здоровья.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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