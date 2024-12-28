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Эти привычки могут сделать вас старше: избавьтесь от них

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые женщины сохраняют моложавый и яркий внешний вид даже в зрелом возрасте, удивляя окружающих своей подтянутостью и красотой. Однако бывает и наоборот: дама среднего возраста может выглядеть старше своих лет. Эксперты выделяют три основные причины, которые могут визуально прибавлять возраст.

Женщина в пальто
Фото: Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в пальто

1. Лишний вес

Полнота — один из основных факторов, который ассоциируется со старением. Уже после 25 лет важно внимательно относиться к своему рациону, избегая вредных продуктов и поддерживая активный образ жизни.

Стройность не только способствует улучшению здоровья, но и помогает выглядеть моложе своих лет, придавая фигуре лёгкость и грацию.

2. Устаревшая прическа

Прическа — это визитная карточка женщины. Стрижки, которые были актуальны 10-15 лет назад, могут не только утратить свою привлекательность, но и прибавить возраст.

Следите за модными тенденциями и выбирайте те укладки, которые соответствуют вашему типу лица и стилю. Современная, ухоженная прическа подчеркнёт вашу индивидуальность и освежит образ.

3. Запах

Запах играет важную роль в восприятии человека. Неприятный аромат тела или вещей может ассоциироваться с возрастом и небрежностью.

Чтобы избежать этого, уделяйте внимание личной гигиене, выбирайте качественные средства для ухода и подберите парфюм, который подчеркнёт вашу женственность.

Визуальная молодость — это результат комплексного подхода: заботы о фигуре, правильного выбора прически и свежести вашего образа. Ухоженный внешний вид и внимание к деталям помогут вам выглядеть моложе и чувствовать себя уверенно.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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