Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ферментированный гений: как плесень сыра камамбер влияет на нейроны
Новый год для жаворонков: как оставаться бодрым
Маски для лица, которые спасут вас от зимних проблем с кожей
Валерий Меладзе впервые за долгое время был замечен в России
Красный, зелёный или репчатый: выбираем лучший лук
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как правильно мыть натяжные потолки

Как сделать локоны, которые будут держаться сутки

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете о красивых локонах, которые будут держаться весь день или даже дольше? Создание такой причёски требует правильного подхода и соблюдения нескольких простых правил. Вот рекомендации, которые помогут вам добиться стойкого результата.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

1. Температура и время нагрева

Если вы используете щипцы для завивки, устанавливайте их на среднюю температуру. При этом каждую прядь прогревайте подольше — это позволит локону лучше зафиксироваться. Завивка должна выполняться медленно и равномерно, чтобы прическа дольше сохраняла форму.

2. Подготовка волос

Перед началом завивки нанесите небольшое количество сухого шампуня на волосы. Это поможет убрать излишки кожного жира, сделает волосы более послушными и позволит локонам дольше держать форму. Важно использовать средство в минимальном количестве и равномерно распределить его.

3. Использование бигуди

Если вы предпочитаете бигуди, накручивайте слегка влажные волосы. После этого высушите волосы феном, не снимая бигуди, чтобы они успели зафиксировать форму.

Локоны, завитые с помощью пластиковых или поролоновых палочек, особенно хорошо держатся, если оставить их на ночь. Такой способ укладки обеспечивает долговечность и естественный вид прически.

Для создания стойких локонов важен правильный выбор инструментов, подготовка волос и грамотный подход к укладке. Пробуйте разные методы, чтобы найти тот, который подойдёт именно вам, и наслаждайтесь идеальными локонами!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Сводка с фронта: грядёт битва за Днепропетровск, Зеленский продолжает убивать несуществующих корейцев Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
Последние материалы
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Любовь Успенская высказалась о 35-летней дочери: она здорова
Самая глубокая впадина на Земле: Антарктида раскрывает тайны
Как сделать локоны, которые будут держаться сутки
Как правильно мыть натяжные потолки
Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы
Порадуйте себя и близких вьетнамскими блинчиками. Они подойдут и для завтрака, и для ужина
Киев может готовить провокации на ядерных объектах Украины или России
Никас Сафронов уже десять лет страдает бессонницей
Беременная Заворотнюк прилетела в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.