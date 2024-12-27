Сиять необязательно: выбираем стильный новогодний макияж без глиттера

3:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блестки и глиттер давно стали неотъемлемой частью новогоднего макияжа, но если вы устали от этих сияющих деталей и хотите чего-то нового, мы расскажем о стильных альтернативах для праздника. Что же выбрать, если хочется выглядеть ярко, но без лишнего блеска?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Макияж у девушки

Классика Голливуда: стрелки и красные губы

Если хотите быть уверены в своем образе, классика всегда в тренде. Голливудский макияж с яркими стрелками и насыщенными красными губами — это стиль, который подчеркивает элегантность и женственность.

"Для начала создайте идеальный тон с помощью легкого тонального крема и консилера. Затем выделите глаза с помощью черной подводки, чтобы нарисовать выразительные стрелки. Завершите образ яркой матовой помадой красного оттенка", — делится визажист Анастасия Лещинская.

Такой макияж делает вас безупречной и уверенной в себе — как настоящая звезда.

Нюдовый макияж с акцентом на румяна

Если вам нравится естественность и свежесть, этот вариант точно для вас. Нюдовый макияж подчеркивает природную красоту и создает гармоничный образ.

"Начните с легкого тонального крема или BB-крема для выравнивания тона кожи. Добавьте румяна на яблочки щек, чтобы придать лицу здоровый румянец. Для глаз используйте нейтральные тени и легкую тушь", — советует Анастасия.

Завершите образ блеском для губ нежного оттенка. Этот стиль идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть стильно и свежо, но не слишком ярко.

Цветные стрелки: акцент на глазах

Если хотите добавить яркости и индивидуальности, цветные стрелки — отличное решение. Синий, зеленый, фиолетовый — яркие оттенки подводки добавят игривости и оригинальности вашему образу.

"Используйте подводку ярких оттенков, чтобы создать выразительные стрелки. Для остальной части лица выберите нейтральные тона: легкий тональный крем, минималистичный румянец и прозрачный блеск для губ", — говорит визажист.

Это идеальный вариант для новогодней вечеринки, когда хочется выделиться на фоне стандартных образов.

Смоки-айс с праздничными акцентами

Этот макияж никогда не выйдет из моды, и в новогоднюю ночь он будет смотреться особенно эффектно. Чтобы добавить образу яркости, можно приклеить стразы.

"Начните с темных теней, нанося их на веки и растушевывая, чтобы создать эффект дымчатых глаз. Завершите макияж объемной тушью для ресниц, а для губ выберите нюдовую помаду, чтобы сбалансировать яркость глаз", — советует Анастасия.

С добавлением страз этот образ идеально подходит для вечерних мероприятий, создавая атмосферу загадочности.

Ретро-стиль: винтажный шарм

Для тех, кто любит винтаж и оригинальность, ретро-стиль — прекрасный выбор. Яркие тени и классические стрелки сделают образ выразительным и стильным.

"Используйте яркие тени для век, чтобы создать эффектный взгляд, и нарисуйте стрелки. Для губ выберите светлый оттенок помады, чтобы не затмить глаза", — делится Анастасия.

Этот стиль идеально подходит для нарядов в стиле 60-х или 70-х и добавляет вашему образу шарма.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.