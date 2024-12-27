Сиять необязательно: выбираем стильный новогодний макияж без глиттера

Блестки и глиттер давно стали неотъемлемой частью новогоднего макияжа, но если вы устали от этих сияющих деталей и хотите чего-то нового, мы расскажем о стильных альтернативах для праздника. Что же выбрать, если хочется выглядеть ярко, но без лишнего блеска?
Если хотите быть уверены в своем образе, классика всегда в тренде. Голливудский макияж с яркими стрелками и насыщенными красными губами — это стиль, который подчеркивает элегантность и женственность.
"Для начала создайте идеальный тон с помощью легкого тонального крема и консилера. Затем выделите глаза с помощью черной подводки, чтобы нарисовать выразительные стрелки. Завершите образ яркой матовой помадой красного оттенка", — делится визажист Анастасия Лещинская.
Такой макияж делает вас безупречной и уверенной в себе — как настоящая звезда.
Если вам нравится естественность и свежесть, этот вариант точно для вас. Нюдовый макияж подчеркивает природную красоту и создает гармоничный образ.
"Начните с легкого тонального крема или BB-крема для выравнивания тона кожи. Добавьте румяна на яблочки щек, чтобы придать лицу здоровый румянец. Для глаз используйте нейтральные тени и легкую тушь", — советует Анастасия.
Завершите образ блеском для губ нежного оттенка. Этот стиль идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть стильно и свежо, но не слишком ярко.
Если хотите добавить яркости и индивидуальности, цветные стрелки — отличное решение. Синий, зеленый, фиолетовый — яркие оттенки подводки добавят игривости и оригинальности вашему образу.
"Используйте подводку ярких оттенков, чтобы создать выразительные стрелки. Для остальной части лица выберите нейтральные тона: легкий тональный крем, минималистичный румянец и прозрачный блеск для губ", — говорит визажист.
Это идеальный вариант для новогодней вечеринки, когда хочется выделиться на фоне стандартных образов.
Этот макияж никогда не выйдет из моды, и в новогоднюю ночь он будет смотреться особенно эффектно. Чтобы добавить образу яркости, можно приклеить стразы.
"Начните с темных теней, нанося их на веки и растушевывая, чтобы создать эффект дымчатых глаз. Завершите макияж объемной тушью для ресниц, а для губ выберите нюдовую помаду, чтобы сбалансировать яркость глаз", — советует Анастасия.
С добавлением страз этот образ идеально подходит для вечерних мероприятий, создавая атмосферу загадочности.
Для тех, кто любит винтаж и оригинальность, ретро-стиль — прекрасный выбор. Яркие тени и классические стрелки сделают образ выразительным и стильным.
"Используйте яркие тени для век, чтобы создать эффектный взгляд, и нарисуйте стрелки. Для губ выберите светлый оттенок помады, чтобы не затмить глаза", — делится Анастасия.
Этот стиль идеально подходит для нарядов в стиле 60-х или 70-х и добавляет вашему образу шарма.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.