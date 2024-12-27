Эти хитрости спасают ваши волосы зимой — не пропустите

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Зимой многие сталкиваются с одной не самой приятной проблемой — как сохранить красивую укладку и не превратить волосы в неопрятный "одуванчик" после того, как наденешь шапку. Стилист Ася Шаламова поделилась несколькими простыми и действенными секретами, которые помогут не только сохранить стильный вид, но и избежать неприятных последствий для волос в холодное время года.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка в шапке

1. Увлажняем волосы, не забываем о запасах

Зимой наши волосы особенно нуждаются в увлажнении. Низкие температуры, отопление, частое использование фена — все это высушивает локоны и делает их более ломкими. Чтобы предотвратить сухость и сохранить волосы здоровыми, стоит использовать увлажняющие спреи и маски.

Ася Шаламова советует приобрести несколько флаконов таких средств, чтобы всегда иметь их под рукой. Вы не захотите оказаться в ситуации, когда нужное увлажняющее средство закончилось именно в тот момент, когда оно вам было так необходимо.

2. Правило "сушки до конца"

Если вы моете голову перед выходом, помните важное правило: сушите волосы до конца. Даже если вы использовали стайлинговые средства, влажные волосы не смогут держать форму — после снятия шапки локоны будут выглядеть комковато и неопрятно. Идеально, если между мытьем и выходом пройдет хотя бы три часа.

Этот момент особенно актуален, если у вас длинные волосы или сложная укладка, которую вы не хотите испортить. Влажные волосы, даже с укладочными средствами, не спасут ситуацию.

3. Подкладка в шапке — хитрый лайфхак

Найти шапку с шелковым или сатиновым подкладом — задача не из простых, но это действительно работает. Такой подклад поможет сохранить укладку на целый день, даже если вы отправитесь на долгую прогулку. Преимущество этого материала в том, что он не электризует волосы и позволяет им оставаться гладкими.

Если готовую шапку с таким подкладом найти сложно, можно пришить его самостоятельно. Это простой, но очень эффективный лайфхак, который защитит ваши волосы и улучшит их внешний вид.

4. Бессульфатные шампуни — выбор для зимы

Зимой стоит отказаться от сульфатных шампуней. Хотя они хорошо очищают волосы от жира и загрязнений, такие средства могут пересушивать волосы в холодное время года. Лучше отдать предпочтение бессульфатным шампуням, которые бережно очищают и сохраняют естественное увлажнение.

Особенно это важно для тех, у кого кудрявые волосы: они гораздо быстрее теряют влагу, а бессульфатный шампунь поможет сохранить локоны мягкими и блестящими.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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