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Эти масла для массажа заставят вашу кожу сиять

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Массаж — это не только способ расслабиться, но и эффективный метод ухода за кожей. Выбор правильного масла для массажа играет ключевую роль в достижении максимального результата. Рассмотрим лучшие масла для массажа, которые не только подарят вам ощущение комфорта, но и окажут положительное влияние на состояние кожи.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Масло для релаксации: лаванда и ромашка

Для снятия стресса и напряжения отлично подойдут масла с успокаивающим эффектом. Лавандовое и ромашковое масла обладают антисептическими и расслабляющими свойствами, идеально подходят для вечернего массажа перед сном. Они помогают снять мышечное напряжение и успокаивают нервную систему.

Масло для борьбы с целлюлитом: грейпфрут и апельсин

Цитрусовые масла, такие как масло грейпфрута и апельсина, эффективны в борьбе с целлюлитом. Они стимулируют кровообращение и способствуют улучшению упругости кожи. Включение этих масел в массажную процедуру поможет ускорить обмен веществ в клетках кожи и уменьшить проявления целлюлита.

Питательные масла для увлажнения: кокос и оливковое

Для глубокой гидратации дермы идеально подойдут масла с питательными свойствами, такие как кокосовое и оливковое. Они увлажняют кожу, делают её мягкой и эластичной. Эти масла также защищают от пересушивания и раздражений, особенно в холодное время года.

Правильно подобранное масло не только повысит эффективность массажа, но и поможет улучшить состояние вашей кожи.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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