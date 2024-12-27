Восстановите повреждённые волосы при помощи этой маски из 3 простых компонентов

Эта маска для волос с кокосовым маслом предназначена для всех тех людей, которые страдают от проблемы крайне поврежденных волос. Авокадо богато минералами и витаминами, которые стимулируют рост волос, а также восстанавливают повреждённые клетки волос. Оно также питает, увлажняет и придает блеск вашим волосам, тем самым защищая их от повседневных повреждений окружающей среды и тепла.
Мёд является увлажнителем и смягчающим средством, которое удерживает влагу в волосах, тем самым предотвращая ее утечку, а также возвращает утраченный блеск волосам, делая их гладкими и блестящими.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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