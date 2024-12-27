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Восстановите повреждённые волосы при помощи этой маски из 3 простых компонентов

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Эта маска для волос с кокосовым маслом предназначена для всех тех людей, которые страдают от проблемы крайне поврежденных волос. Авокадо богато минералами и витаминами, которые стимулируют рост волос, а также восстанавливают повреждённые клетки волос. Оно также питает, увлажняет и придает блеск вашим волосам, тем самым защищая их от повседневных повреждений окружающей среды и тепла.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Мёд является увлажнителем и смягчающим средством, которое удерживает влагу в волосах, тем самым предотвращая ее утечку, а также возвращает утраченный блеск волосам, делая их гладкими и блестящими.

Что вам понадобится

  1. Одно авокадо.
  2. Одна столовая ложка кокосового масла.
  3. Одна столовая ложка меда.
  4. Чистая миска.

Приготовление

  1. Сначала разомните авокадо и выложите его в миску.
  2. Добавьте кокосовое масло и мед и хорошо перемешайте.
  3. Нанесите маску на сухие, влажные волосы и покройте ею все волосы.
  4. Аккуратно массируйте в течение нескольких минут, затем наденьте на голову шапочку для душа.
  5. Оставьте маску примерно на 15-20 минут, а затем смойте мягким шампунем и кондиционером.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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