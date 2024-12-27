Тренды 2025: как собирать гардероб, не забывая о стиле и удобстве

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Вы когда-нибудь задумывались, какой цвет станет главным в 2025 году? Ожидается, что в новом сезоне мировые подиумы и уличный стиль покорит оттенок Mocha Mousse — глубокий шоколадно-коричневый цвет, который вдохновляет на создание утончённых и стильных образов.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Стиль девушки

Как этот тренд повлияет на ваш гардероб? Раскроем все подробности!

Mocha Mousse: главный цвет 2025 года

Институт Pantone выбрал Mocha Mousse как главный цвет года 2025. Это тот самый шоколадный оттенок, напоминающий вкусный и насыщенный десерт мокко-мусс. На его основе стилисты советуют строить основной гардероб. Брючные костюмы, джемперы и верхняя одежда в этом тёплом и универсальном цвете будут особенно актуальны.

Многослойность и неожиданные сочетания

В 2025 году модный стиль не потеряет своей динамичности. Многослойность — это один из самых ярких трендов года. Популярны будут такие сочетания, как юбки поверх брюк или леггинсов, а также трикотажные поло, надетые поверх рубашек. Это добавляет образам лёгкости и оригинальности.

Особое внимание стоит уделить сложному крою. Асимметрия, диагональные линии и драпировки создадут эффект движения и динамики в ваших нарядах. Эти элементы привнесут изысканную игру форм и текстур.

Возвращение женственности и оверсайз

Оверсайз продолжает оставаться в тренде, но женственные силуэты, акцентирующие внимание на фигуре, не теряют своей актуальности. Платья с бантами, кружевом и прозрачными тканями снова будут в моде, возвращая романтические нотки в образы. Также стоит обратить внимание на приталенные костюмы с объёмными плечами — их возвращение ожидается в 2025 году.

Полоска, которая когда-то была символом строгого стиля, вернётся в новых интерпретациях. Готовьтесь к горизонтальным, вертикальным и диагональным полосам, которые добавят свежести и контраста в образы.

Аутдор-стиль: от улицы — в офис

Когда-то одежда в стиле аутдор была только для походов и активных прогулок. Но в 2025 году эта эстетика станет повседневной. Ветровки, парки и плащи можно будет носить не только на прогулки, но и в офис, и даже на вечеринки. Такое сочетание практичности и стиля идеально подходит для современного городского жителя.

Кроме того, стразы и пайетки продолжат завоёвывать сердца модников. Но в 2025 году они перестанут быть лишь элементами вечерних нарядов — их можно будет смело сочетать с базовыми вещами, такими как деним или классическая белая рубашка. Это привнесёт в повседневную моду немного яркости и игривости.

Как собирать гардероб по новым правилам

Чтобы быть в тренде, не стоит просто слепо следовать моде.

"Важно разумно подходить к созданию гардероба, не перегружая его одинаковыми вещами, если это не базовые позиции", — рекомендует стилист Валентина Вольф.

В первую очередь стоит позаботиться о базовых элементах гардероба, таких как белая футболка или простая пара джинсов. Затем добавляйте многослойность, акценты и аксессуары.

Мода — это инструмент самовыражения

Главный тренд 2025 года — это адаптация модных веяний под ваш стиль. Учитывайте свой образ жизни, телосложение и, конечно, комфорт. Мода — это не догма, а способ самовыражения. Не бойтесь экспериментировать с трендами и делать их уникальными для себя, сообщает Tomsk.mk.ru.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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