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Тейпы для лица: безопасный способ борьбы с отеками и морщинами

4:15
Моя семья » Красота и стиль

Тейпы, или кинезиологические ленты, стали популярным трендом в мире красоты и ухода за кожей. Изначально разработанные для спортсменов, эти полоски теперь используются для коррекции морщин и отеков, а также как альтернатива инъекционным процедурам.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

В этой статье мы расскажем, что такое тейпы, как они действуют, и действительно ли могут заменить инъекции.

Как это работает

Тейпы сделаны из хлопка, покрытого гипоаллергенным акриловым клеем, который активируется температурой тела. Ленты растягиваются на 130-140%, что соответствует эластичности здоровой кожи.

При приклеивании тейп натягивает кожу и подкожно-жировую клетчатку, улучшая лимфодренаж, снимая гипертонус мышц, который приводит к морщинам, и гипотонус, вызывающий обвисание кожи.

В результате использования тейпов происходит улучшение микроциркуляции, снятие отеков и уменьшение внутритканевого давления. Мышцы и кожа приходят в норму, напитываются жидкостью, а морщины разглаживаются.

Преимущества тейпов

Тейпы оказывают мягкое воздействие и являются отличной альтернативой инъекционным процедурам, таким как ботокс и филлеры. С помощью тейпов можно продлить эффект от массажа, обертывания и аппаратных процедур, а также снять отеки и гематомы после операций.

Кроме того, тейпы могут быть полезными в ежедневном уходе, особенно для людей, которые не готовы к инвазивным методам. Их использование позволяет улучшить общий тонус лица и визуально подтянуть контур.

Противопоказания

Тейпы подходят не всем, и есть несколько противопоказаний:

  • Раны, порезы, ожоги и другие повреждения кожи.
  • Воспалительные и инфекционные процессы.
  • Сердечно-сосудистые заболевания.
  • Почечная недостаточность.
  • Тромбофлебит и диабет.

Прежде чем наклеивать тейпы, рекомендуется провести аллергопробу, чтобы убедиться в отсутствии реакции организма.

Как тейпы могут помочь в уходе за кожей

Тейпы для лица становятся всё более популярными в косметологии благодаря своей эффективности и простоте использования. Многие пользователи отмечают заметное улучшение состояния кожи после регулярного применения.

Например, при использовании тейпов кожа выглядит более подтянутой и увлажненной, а морщины становятся менее выраженными. Особенно эффективны тейпы для борьбы с отеками и уменьшения выраженности гиперпигментации.

Регулярное использование тейпов помогает ускорить лимфодренаж, активировать микроциркуляцию, улучшить текстуру кожи и восстановить её упругость. Это делает тейпирование хорошей альтернативой более агрессивным методам, таким как инъекции, и помогает сохранить молодость кожи без лишних затрат и времени.

Тейпы становятся незаменимым инструментом для тех, кто хочет поддерживать здоровье кожи и бороться с возрастными изменениями в удобной и безопасной форме.

Как правильно использовать тейпы

Перед использованием тейпов важно следовать инструкциям. Тейпы для лица имеют специальную формулу клея, которая подходит для чувствительной кожи. Ленты можно нарезать по определённым схемам, например, в виде веера для снятия отечности или в тонкую полоску для борьбы с морщинами.

  • Чтобы тейп не доставлял дискомфорта, важно наклеивать его правильно: через 10-15 минут после нанесения лента должна стать незаметной и не ощущаться на коже.

Тейпы — это безопасная и доступная альтернатива инъекционным процедурам. Хотя их эффекты не настолько выражены, как у филлеров или ботокса, они могут быть отличным способом для поддержания тонуса кожи и борьбы с отеками и морщинами.

Важно помнить, что для максимальной эффективности стоит сочетать тейпирование с гимнастикой, массажами и правильным уходом за кожей.

Уточнения

Кинезиотейпирование иногда кинезиологическое тейпирование и кинезиотейпинг (от лат. kinesio - движение и англ. tape - лента) — метод альтернативной медицины, наложение на кожу специальных эластичных клейких лент или обматывание ими.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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