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Азелаиновая кислота: как избавиться от акне и выровнять тон кожи

3:59
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Азелаиновая кислота — это органическое соединение, получаемое из зёрен пшеницы, ржи и ячменя, и широко используется в дерматологии благодаря своим уникальным свойствам. В этой статье мы рассмотрим, как азелаиновая кислота воздействует на кожу, какие проблемы она помогает решать и кому подходит такой уход.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Воздействие азелаиновой кислоты на кожу

Азелаиновая кислота обладает несколькими ключевыми свойствами, которые делают её ценным компонентом в уходе за кожей:

Противовоспалительное действие

  • Азелаиновая кислота снижает воспаление, уменьшает покраснение и отёк, что делает её эффективной при лечении различных кожных заболеваний.

Антибактериальное действие

  • Она борется с бактериями, вызывающими акне, такими как Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, снижая количество воспалений.

Кератолитическое действие

  • Азелаиновая кислота способствует отшелушиванию верхнего слоя кожи, что ускоряет процесс обновления клеток и улучшает текстуру кожи.

Регулирование выработки меланина

  • Она ингибирует тирозиназу, фермент, участвующий в синтезе меланина, что помогает уменьшить гиперпигментацию и выровнять тон кожи.

Проблемы, решаемые с помощью азелаиновой кислоты

Акне

  • Азелаиновая кислота эффективно лечит акне благодаря её противовоспалительным и антибактериальным свойствам. Она помогает снизить количество воспалённых высыпаний, предотвращает образование новых акне и улучшает состояние кожи.

Розацеа

  • Это средство уменьшает воспаление и покраснение, характерные для розацеа, и при регулярном использовании значительно улучшает внешний вид кожи.

Гиперпигментация

  • Азелаиновая кислота помогает уменьшить гиперпигментацию, включая поствоспалительные пятна и мелазму. Она осветляет кожу и выравнивает её тон, помогая избавиться от тёмных пятен.

Кератоз

  • Кератолитическое действие кислоты помогает при кератозе, состояниях, связанных с утолщением рогового слоя кожи. Она способствует отшелушиванию и обновлению кожи, улучшая её текстуру.

Кому подходит уход с азелаиновой кислотой

Уход с азелаиновой кислотой подходит людям с различными типами кожи и проблемами:

  • Люди с акне (лёгкая и средняя степень): помогает контролировать высыпания и бороться с постакне.
  • Люди с розацеа: уменьшает воспаление и покраснения.
  • Люди с гиперпигментацией: осветляет тёмные пятна и выравнивает тон кожи.
  • Люди с чувствительной кожей: азелаиновая кислота обладает мягким воздействием и редко вызывает раздражение, что делает её подходящей для чувствительной кожи.

Противопоказания и предостережения

Несмотря на многочисленные преимущества, азелаиновая кислота может быть противопоказана или вызывать побочные эффекты у некоторых людей:

  • Аллергия на азелаиновую кислоту или её компоненты.
  • Раздражение кожи: при возникновении раздражения следует прекратить использование и проконсультироваться с дерматологом.
  • Беременность и грудное вскармливание: перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Азелаиновая кислота — это эффективное средство для решения множества кожных проблем, таких как акне, розацеа, гиперпигментация и кератоз. Благодаря своим противовоспалительным, антибактериальным и кератолитическим свойствам она подходит для широкого круга людей.

Однако перед началом использования продуктов с азелаиновой кислотой важно убедиться в отсутствии аллергии и проконсультироваться с врачом, особенно в случае беременности или наличия других кожных заболеваний.

Уточнения

Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН2)7СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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