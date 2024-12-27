Азелаиновая кислота: как избавиться от акне и выровнять тон кожи

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Азелаиновая кислота — это органическое соединение, получаемое из зёрен пшеницы, ржи и ячменя, и широко используется в дерматологии благодаря своим уникальным свойствам. В этой статье мы рассмотрим, как азелаиновая кислота воздействует на кожу, какие проблемы она помогает решать и кому подходит такой уход.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Воздействие азелаиновой кислоты на кожу

Азелаиновая кислота обладает несколькими ключевыми свойствами, которые делают её ценным компонентом в уходе за кожей:

Противовоспалительное действие

Азелаиновая кислота снижает воспаление, уменьшает покраснение и отёк, что делает её эффективной при лечении различных кожных заболеваний.

Антибактериальное действие

Она борется с бактериями, вызывающими акне, такими как Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis, снижая количество воспалений.

Кератолитическое действие

Азелаиновая кислота способствует отшелушиванию верхнего слоя кожи, что ускоряет процесс обновления клеток и улучшает текстуру кожи.

Регулирование выработки меланина

Она ингибирует тирозиназу, фермент, участвующий в синтезе меланина, что помогает уменьшить гиперпигментацию и выровнять тон кожи.

Проблемы, решаемые с помощью азелаиновой кислоты

Акне

Азелаиновая кислота эффективно лечит акне благодаря её противовоспалительным и антибактериальным свойствам. Она помогает снизить количество воспалённых высыпаний, предотвращает образование новых акне и улучшает состояние кожи.

Розацеа

Это средство уменьшает воспаление и покраснение, характерные для розацеа, и при регулярном использовании значительно улучшает внешний вид кожи.

Гиперпигментация

Азелаиновая кислота помогает уменьшить гиперпигментацию, включая поствоспалительные пятна и мелазму. Она осветляет кожу и выравнивает её тон, помогая избавиться от тёмных пятен.

Кератоз

Кератолитическое действие кислоты помогает при кератозе, состояниях, связанных с утолщением рогового слоя кожи. Она способствует отшелушиванию и обновлению кожи, улучшая её текстуру.

Кому подходит уход с азелаиновой кислотой

Уход с азелаиновой кислотой подходит людям с различными типами кожи и проблемами:

Люди с акне (лёгкая и средняя степень) : помогает контролировать высыпания и бороться с постакне.

: помогает контролировать высыпания и бороться с постакне. Люди с розацеа : уменьшает воспаление и покраснения.

: уменьшает воспаление и покраснения. Люди с гиперпигментацией : осветляет тёмные пятна и выравнивает тон кожи.

: осветляет тёмные пятна и выравнивает тон кожи. Люди с чувствительной кожей: азелаиновая кислота обладает мягким воздействием и редко вызывает раздражение, что делает её подходящей для чувствительной кожи.

Противопоказания и предостережения

Несмотря на многочисленные преимущества, азелаиновая кислота может быть противопоказана или вызывать побочные эффекты у некоторых людей:

Аллергия на азелаиновую кислоту или её компоненты.

на азелаиновую кислоту или её компоненты. Раздражение кожи: при возникновении раздражения следует прекратить использование и проконсультироваться с дерматологом.

при возникновении раздражения следует прекратить использование и проконсультироваться с дерматологом. Беременность и грудное вскармливание: перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Азелаиновая кислота — это эффективное средство для решения множества кожных проблем, таких как акне, розацеа, гиперпигментация и кератоз. Благодаря своим противовоспалительным, антибактериальным и кератолитическим свойствам она подходит для широкого круга людей.

Однако перед началом использования продуктов с азелаиновой кислотой важно убедиться в отсутствии аллергии и проконсультироваться с врачом, особенно в случае беременности или наличия других кожных заболеваний.

Уточнения

Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) НООС(СН 2 ) 7 СООН — двухосновная предельная карбоновая кислота.



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