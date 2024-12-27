Как убрать второй подбородок и брыли: секреты четкого овала лица

Если у вас есть сомнения или хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок.
3 лучших упражнения от брылей и второго подбородка
"Снежинки"
Соедините руки в замок за спиной, расслабьте губы, приоткройте рот.
Поднимите голову, не запрокидывая её сильно назад. Найдите точку натяжения в области шеи и подбородка.
Делайте маятникообразные движения языком, двигаясь сначала в одну сторону, затем в другую, как если бы вы рисовали снежинки.
Повторите 20 раз в каждую сторону.
"Птенец"
Сядьте прямо, отведите плечи назад, откройте рот.
Поднимите голову вверх, не запрокидывая её сильно назад, закройте рот с усилием и задержитесь в верхней точке на 1 секунду.
Вернитесь в исходное положение и повторите 15 раз.
"Скулы вверх"
Указательные пальцы разместите вдоль скуловых костей, прижмите их к коже.
Большие пальцы положите под подбородок, создавая легкое сопротивление.
Медленно улыбайтесь, поднимая уголки губ, оказывая сопротивление пальцами.
Повторите 30 раз, делая упражнение медленно.
Взаимосвязь осанки и появления второго подбородка
Правильная осанка играет важную роль в поддержании четкого контура лица. Когда спина прямая, а плечи расправлены, мышцы шеи находятся в тонусе, что помогает предотвратить появление второго подбородка.
Упражнение "Полочка"
Поверните голову влево, держа подбородок параллельно полу.
Выдвигайте подбородок вперед, почувствуйте напряжение в боковой части шеи.
Задержитесь на пару секунд.
Повторите 15 раз в каждую сторону.
Это упражнение не только укрепляет мышцы шеи, но и помогает выявить нарушения осанки.
Советы для достижения максимального эффекта
Регулярность: выполняйте упражнения ежедневно для наилучших результатов.
Правильная техника: следите за точностью выполнения каждого движения.
Комплексный подход: сочетайте упражнения с правильным питанием, массажем лица и отказом от вредных привычек.
Научный подход
Упражнения для лица — это не миф, а метод, подтвержденный исследованиями. Например, пилотное исследование в журнале JAMA Dermatology показало, что регулярные упражнения в течение 20 недель улучшили внешний вид у женщин среднего возраста. Хотя результаты были не радикальными, участники отметили положительную динамику.
Уточнения
Брыли — обвисшие участки кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне нижней челюсти и шеи, нарушающие нормальный контур лица.