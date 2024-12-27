Как убрать второй подбородок и брыли: секреты четкого овала лица

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Брыли и второй подбородок могут визуально старить и делать овал лица менее выразительным, но не переживайте — есть способы вернуть коже упругость и подтянуть контур лица.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

В этой статье мы расскажем о причинах появления этих проблем и предложим три эффективных упражнения, которые помогут вам избавиться от брылей и второго подбородка.

Что такое брыли и второй подбородок

Брыли: это обвисшие участки кожи и жировой ткани в нижней части щек, которые образуют складки, идущие вниз к подбородку.

это обвисшие участки кожи и жировой ткани в нижней части щек, которые образуют складки, идущие вниз к подбородку. Второй подбородок: избыточное скопление жировой ткани или кожи под подбородком.

Эти проблемы могут возникнуть из-за возрастных изменений, генетики, колебаний веса или неправильного образа жизни. Хорошая новость в том, что с ними можно бороться!

Причины появления брылей и второго подбородка

Физиологические причины

Возрастные изменения: с возрастом кожа теряет коллаген и эластин, а мышцы ослабевают, что приводит к провисанию кожи.

с возрастом кожа теряет коллаген и эластин, а мышцы ослабевают, что приводит к провисанию кожи. Генетика: предрасположенность к появлению брылей или второго подбородка.

предрасположенность к появлению брылей или второго подбородка. Строение лица и челюсти: особенности прикуса или форма нижней челюсти могут способствовать образованию брылей и второго подбородка.

Причины, связанные с образом жизни

Резкие колебания веса: быстрый набор или потеря веса может привести к провисанию кожи.

быстрый набор или потеря веса может привести к провисанию кожи. Неправильная осанка: сутулость и опущенная голова способствуют образованию второго подбородка.

сутулость и опущенная голова способствуют образованию второго подбородка. Воздействие ультрафиолета: разрушает коллаген и ускоряет старение кожи.

разрушает коллаген и ускоряет старение кожи. Вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем ухудшают кровообращение и состояние кожи.

курение и злоупотребление алкоголем ухудшают кровообращение и состояние кожи. Недостаток физической активности: отсутствие регулярных нагрузок ведет к ослаблению мышц лица и кожи.

Противопоказания

Перед выполнением упражнений для лица, обязательно убедитесь, что у вас нет следующих проблем:

Острые воспалительные процессы на коже.

Повреждения кожи (ссадины, порезы).

Недавние косметологические процедуры (инъекции, пилинги, лазерные шлифовки).

Заболевания лицевого нерва, гипертония, онкологические заболевания.

Если у вас есть сомнения или хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок.

3 лучших упражнения от брылей и второго подбородка

"Снежинки"

Соедините руки в замок за спиной, расслабьте губы, приоткройте рот.

Поднимите голову, не запрокидывая её сильно назад. Найдите точку натяжения в области шеи и подбородка.

Делайте маятникообразные движения языком, двигаясь сначала в одну сторону, затем в другую, как если бы вы рисовали снежинки.

Повторите 20 раз в каждую сторону.

"Птенец"

Сядьте прямо, отведите плечи назад, откройте рот.

Поднимите голову вверх, не запрокидывая её сильно назад, закройте рот с усилием и задержитесь в верхней точке на 1 секунду.

Вернитесь в исходное положение и повторите 15 раз.

"Скулы вверх"

Указательные пальцы разместите вдоль скуловых костей, прижмите их к коже.

Большие пальцы положите под подбородок, создавая легкое сопротивление.

Медленно улыбайтесь, поднимая уголки губ, оказывая сопротивление пальцами.

Повторите 30 раз, делая упражнение медленно.

Взаимосвязь осанки и появления второго подбородка

Правильная осанка играет важную роль в поддержании четкого контура лица. Когда спина прямая, а плечи расправлены, мышцы шеи находятся в тонусе, что помогает предотвратить появление второго подбородка.

Упражнение "Полочка"

Поверните голову влево, держа подбородок параллельно полу.

Выдвигайте подбородок вперед, почувствуйте напряжение в боковой части шеи.

Задержитесь на пару секунд.

Повторите 15 раз в каждую сторону.

Это упражнение не только укрепляет мышцы шеи, но и помогает выявить нарушения осанки.

Советы для достижения максимального эффекта

Регулярность: выполняйте упражнения ежедневно для наилучших результатов.

выполняйте упражнения ежедневно для наилучших результатов. Правильная техника: следите за точностью выполнения каждого движения.

следите за точностью выполнения каждого движения. Комплексный подход: сочетайте упражнения с правильным питанием, массажем лица и отказом от вредных привычек.

Научный подход

Упражнения для лица — это не миф, а метод, подтвержденный исследованиями. Например, пилотное исследование в журнале JAMA Dermatology показало, что регулярные упражнения в течение 20 недель улучшили внешний вид у женщин среднего возраста. Хотя результаты были не радикальными, участники отметили положительную динамику.

Уточнения

Брыли — обвисшие участки кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне нижней челюсти и шеи, нарушающие нормальный контур лица.



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