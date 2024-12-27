Вред от бьюти-гаджетов: когда стоит воздержаться

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бьюти-гаджеты для домашнего использования становятся всё более популярными. Щетки для очищения, массажеры, роллеры и устройства с применением энергии — всё это позволяет проводить процедуры прямо у себя дома.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain косметичка

Однако есть несколько важных противопоказаний, о которых следует помнить, чтобы не нанести вред коже. Рассмотрим, в каких случаях использование бьюти-гаджетов может быть опасным.

Гаджеты с радиочастотами при куперозе

Гаджеты для термолифтинга и с радиочастотами не рекомендуется использовать людям с проявлениями купероза или тем, у кого часто краснеет лицо. Тепловое воздействие может усилить сосудистые проблемы, такие как расширенные капилляры.

Для безопасного применения таких гаджетов важно использовать поляризованные средства, специально предназначенные для физиотерапевтических процедур.

Щетки для лица при нарушении барьера кожи

Если кожа повреждена, она может быть уязвимой, а применение щеточек для очищения только усилит раздражение.

Людям с нарушенным эпидермальным барьером (когда кожа становится сухой и легко раздражается) рекомендуется отказаться от таких гаджетов. Лучше выбрать более мягкие методы очищения, чтобы не усугубить проблему.

Бьюти-гаджеты во время беременности

В период беременности можно использовать только гаджеты без применения энергии, такие как роллеры. Эти девайсы помогают уменьшить отечность и пастозность лица, улучшая микроциркуляцию.

Однако гаджеты с применением энергии (например, ультразвук или микротоки) противопоказаны в любом триместре, так как могут вызвать нежелательные реакции.

Повреждения кожи или недавние косметологические процедуры

Использование бьюти-гаджетов на поврежденной коже (царапины, воспаления, ссадины) может только ухудшить состояние.

Также не рекомендуется использовать гаджеты сразу после косметологических процедур, таких как инъекции или пилинги. Лучше подождать хотя бы две недели, чтобы не нарушить результаты лечения или процедуры.

Чтобы использование бьюти-гаджетов приносило только пользу, важно учитывать состояние кожи, её особенности и проводить процедуры правильно. При возникновении сомнений всегда лучше проконсультироваться с косметологом, чтобы избежать неприятных последствий.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.