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Платья, которые стройнят: лучшие фасоны для визуальной коррекции фигуры

Моя семья » Красота и стиль

Правильно подобранное платье — это не только вопрос моды, но и умение скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры. В этой статье стилист-имиджмейкер Мария Куликова делится советами о том, какие фасоны помогут выглядеть стройнее и уверенно.

Девушка в платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в платье

V-образный или овальный вырез

Вырезы таких форм визуально удлиняют верхнюю часть тела, создавая гармонию между верхом и низом, а также красиво подчеркивают зону декольте. Эти фасоны идеально подходят для всех типов фигур, так как они пропорционально сбалансируют силуэт.

А-силуэт

Платья А-силуэта подходят тем, кто хочет скрыть животик или бедра. Они облегают грудь и плечи, плавно расширяясь к низу, создавая прямые линии и скрывая проблемные зоны.

Эти платья идеально подходят для женщин с объемным низом. Если у вас небольшая грудь, можно добавить акцент в области декольте с помощью аксессуаров — это сбалансирует объем бедер.

Ассиметричный крой

Платья с асимметричным кроем или деталями сглаживают лишние объемы, придавая фигуре стройность. Этот стиль особенно хорош для женщин с прямым типом телосложения, где линия талии выражена не ярко. Асимметрия скрывает лишний объем в области бедер и живота, делая силуэт более женственным.

Платье с запахом

Платья с запахом — это настоящие мастера визуальной коррекции фигуры. Такой фасон скрывает объем в зоне бедер и живота, а разрез по центру удлиняет ноги.

Это платье может быть как приталенным, так и свободного кроя. В сочетании с V-образным вырезом оно выгодно подчеркивает линию декольте и визуально сбалансирует пропорции тела.

Макси

Макси-платье, слегка касающееся пола, делает ноги длиннее, а силуэт — стройнее. Если добавить сексуальный разрез, можно создать эффект еще большей изящности. Такой фасон подойдет практически всем, так как он удлиняет ноги и делает силуэт более элегантным.

Выбор правильного фасона платья — это секрет стройности и уверенности в себе. Если ты хочешь скрыть недостатки и подчеркнуть свои достоинства, выбирай фасоны, которые создают баланс между верхней и нижней частью фигуры.

Вдохновляйся современными дизайнерами и находи идеальное платье для себя!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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