Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Критические неисправности автомобиля: 5 причин остановиться
Сергей Лазарев посетил утренник дочки и выступление сына на школьной ёлке
Платья, которые стройнят: лучшие фасоны для визуальной коррекции фигуры
Отжимания: что нужно знать девушкам о пользе и рисках
Эксперты объяснили, почему вешать гирлянды на балконе и рядом с мишурой опасно
Опасный сосед: асфальтовый завод в центре Керчи наносит экологический удар
Как избавиться от осота на участке: народные методы
Ольга Бузова рассказала о своей любви к Олегу Майами
Этот простой компонент сделает ваши томаты сладкими

Моложе на 10 лет: опасные стрижки для женщин старше 50 и как их заменить

3:03
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом каждая женщина сталкивается с естественными изменениями, в том числе с поредением и истончением волос. Многие начинают задумываться, как скрыть эти изменения и выглядеть моложе.

Салон красоты
Фото: flickr.com by Mark Ittleman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон красоты

Но не все прически подходят для зрелого возраста — некоторые могут только подчеркнуть морщины и редеющие участки. Вот какие стрижки лучше избегать после 50 лет, и какие их альтернативы помогут создать омолаживающий эффект.

Длинные прямые волосы

Прямые и длинные волосы — это одна из самых опасных стрижек для женщин после 50. Редеющие локоны, которые с возрастом становятся еще тоньше и ломкими, могут выглядеть неухоженно и придавать образу излишнюю старость.

Особенно это заметно на длинных волосах, где каждый разрыв и истончение становится очевидным.

Однако это не значит, что с возрастом нужно прощаться с длинными волосами. Вместо простых прямых прядей, выбирай многослойную стрижку с текстурой, которая придаст локонам подвижность и легкость.

Вдохновляйся Дженнифер Энистон — многослойная стрижка, обрамляющая лицо, скроет недостатки и придаст моложавый вид.

Прямой пробор

Пробор по центру — это еще одна стрижка, которая после 50 может добавить лишних лет. Он привлекает внимание к морщинам на лбу и делает волосы более плоскими, что особенно заметно на редеющих волосах. Прямой пробор визуально уменьшает объем и подчеркивает недостатки.

Чтобы скрыть эти проблемы, стилисты рекомендуют укладывать волосы набок. Такой прием придаст объем и сделает волосы более живыми. Еще один отличный выбор — челка-занавес, как у Алексы Чанг. Она мягко обрамляет лицо, отвлекает внимание от признаков старения и подходит для практически любого типа лица.

Прямая челка

Прямая челка — это одна из самых неудачных причесок для женщин старше 50. Особенно она выглядит невыгодно в сочетании с каре до подбородка. В этом случае акцент смещается на морщины и линии лица, что добавляет возраст.

Лучше выбрать многослойную стрижку с челкой, зачесанной набок. Такой стиль не только скрывает недостатки, но и создает легкость и свежесть образа. Множество слоев придает волосам объем и юношескую динамичность.

Вдохновляйся Эммой Стоун — ее объемная стрижка лоб с волнистыми прядями выглядит модно и молодо.

Заключение

При выборе стрижки после 50 важно учитывать не только тренды, но и особенности твоих волос и формы лица. Избегай прямых, плоских причесок, которые подчеркивают возраст, и выбирай варианты с объемом и текстурой. Так твоя прическа будет выглядеть не только стильно, но и омолаживающе!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Авто
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Моложе на 10 лет: опасные стрижки для женщин старше 50 и как их заменить
Эксперт назвала подходящие имена для знака зодиака Козерог
Армия России фактически вышла на трассу Покровск - Днепропетровск
Детская операция — стресс на всю жизнь: чем опасно удаление миндалин в детстве
Кошачий стресс: что вызывает ненависть к закрытым пространствам
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Чем подкормить огурцы при посадке: секрет хорошего урожая
Как удалить пятна с сидений за 5 минут
Как найти источник неприятного запаха в квартире
Что подать на стол в новогоднюю ночь 2025: советы по меню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.