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Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Ты можешь быть белоснежкой, но стоит только надеть купальник или топик, как на определенных участках кожи замечаешь явную потемнение. Локти, подмышки и зона бикини — вот самые частые "проблемные" места. Почему так происходит и как с этим справиться?

Подмышки девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Подмышки девушки

Почему кожа темнеет в этих местах

Цвет кожи зависит от меланина, пигмента, который вырабатывается в коже. Он равномерно распределяется, но при внешних воздействиях начинает скапливаться в отдельных участках, что и вызывает потемнение. Причины для этого могут быть разные:

  • Генетическая предрасположенность: если в твоем роду женщины сталкивались с такими проблемами, то и тебе вряд ли удастся избежать.
  • Гормональные изменения: такие изменения могут спровоцировать образование пигментных пятен.
  • Загар: чрезмерное воздействие ультрафиолета на кожу с годами накапливается, и даже если ты прекратишь загорать, последствия могут проявиться через несколько лет.
  • Механические повреждения: подмышки и зона бикини страдают от трения об одежду, частого использования бритвы и неправильного дезодоранта.
  • Естественное старение: с возрастом меланин распределяется неравномерно, особенно после воздействия солнца.

Как осветлить темные пятна на коже

Чтобы избавиться от темных участков, нужно подойти к решению проблемы комплексно. Начни с консультации с дерматологом, возможно, потребуется обратиться к эндокринологу. Только исключив возможные заболевания, можно переходить к косметическим процедурам.

Эффективные методы осветления кожи

IPL-фотоомоложение

Эта процедура работает на основе света высокой интенсивности и борется с пигментными пятнами, улучшая общий тон кожи.

Важно помнить, что перед процедурой нужно отказаться от загара хотя бы на 1-2 месяца, а также выбирать квалифицированного специалиста для безопасного проведения процедуры.

Мезотерапия и биореструктуризация

Процедуры, включающие гиалуроновую кислоту, витамины и аминокислоты, помогают бороться с пигментацией. Курс мезотерапии может стать подготовительным этапом перед более глубокими процедурами.

Лазерная терапия

Лазер воздействует на меланин, не затрагивая другие кожные структуры. Эта процедура эффективна в холодное время года, так как после лазерного воздействия требуется минимизация контакта с солнцем.

Интимное отбеливание

Эта процедура предназначена для осветления зоны бикини. В состав средств для отбеливания входят кислоты и активные ингредиенты, такие как экстракты черники, смородины и различные органические кислоты. Для достижения эффекта потребуется несколько сеансов.

Итог

Пигментация на локтях, подмышках и в зоне бикини — это не приговор. Современные косметологические процедуры помогут осветлить темные участки и вернуть коже ровный тон. Главное — подходить к решению проблемы с учетом всех факторов и выбирать проверенные методики.

Уточнения

Подмы́шка (подмышечная ямка) (лат. Axilla) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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