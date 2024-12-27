Как облезлые ногти стали новым трендом: что это и как сделать

Мода на облезлый маникюр, возможно, шокирует, но выглядит очень свежо и необычно.
Показ новой коллекции Miu Miu привлек внимание зрителей не только необычными сочетаниями одежды, но и интересным трендом в маникюре: облезшие ногти. Такой дизайн оказался настолько органичным в контексте странных нарядов, что стал настоящим открытием.
Если вы устали от того, что приходится обновлять маникюр каждую неделю из-за отколовшегося лака, теперь у вас есть идеальная отговорка. Этот тренд позволяет носить облезлые ногти в качестве законного стиля, не переживая о "сколах" на лаке.
Не хотите ждать, пока лак сам облезет? Сделать стильный маникюр можно самостоятельно, потратив совсем немного времени.
Для этого понадобится жидкость для снятия лака, лак светлого оттенка (например, пастельный розовый), бумажная салфетка и немного терпения. Нанесите лак, а затем с помощью салфетки, смоченной в жидкости для снятия лака, аккуратно стерите части. Главное — чтобы не осталось ворсинок.
Тренд на облезлый маникюр не ограничивает длину ногтей. На коротких ногтях он выглядит особенно мило и игриво, но на длинных ногтях маникюр в таком стиле также будет смотреться необычно и элегантно, если выбрать более темные и насыщенные оттенки.
Важно помнить, что потертый маникюр не означает неаккуратность. Ухоженные кутикулы и кожа рук — залог того, что даже облезший маникюр будет смотреться продуманно и стильно.
Этот тренд точно стоит попробовать тем, кто любит экспериментировать с необычным стилем. Пусть даже немного разрушение маникюра станет вашей новой фишкой!
Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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