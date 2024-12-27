Как облезлые ногти стали новым трендом: что это и как сделать

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на облезлый маникюр, возможно, шокирует, но выглядит очень свежо и необычно.

Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грызение ногтей

Показ новой коллекции Miu Miu привлек внимание зрителей не только необычными сочетаниями одежды, но и интересным трендом в маникюре: облезшие ногти. Такой дизайн оказался настолько органичным в контексте странных нарядов, что стал настоящим открытием.

Если вы устали от того, что приходится обновлять маникюр каждую неделю из-за отколовшегося лака, теперь у вас есть идеальная отговорка. Этот тренд позволяет носить облезлые ногти в качестве законного стиля, не переживая о "сколах" на лаке.

Как создать маникюр в стиле Miu Miu

Не хотите ждать, пока лак сам облезет? Сделать стильный маникюр можно самостоятельно, потратив совсем немного времени.

Для этого понадобится жидкость для снятия лака, лак светлого оттенка (например, пастельный розовый), бумажная салфетка и немного терпения. Нанесите лак, а затем с помощью салфетки, смоченной в жидкости для снятия лака, аккуратно стерите части. Главное — чтобы не осталось ворсинок.

Идеи для маникюра на коротких и длинных ногтях

Тренд на облезлый маникюр не ограничивает длину ногтей. На коротких ногтях он выглядит особенно мило и игриво, но на длинных ногтях маникюр в таком стиле также будет смотреться необычно и элегантно, если выбрать более темные и насыщенные оттенки.

Важно помнить, что потертый маникюр не означает неаккуратность. Ухоженные кутикулы и кожа рук — залог того, что даже облезший маникюр будет смотреться продуманно и стильно.

Давайте попробуем

Этот тренд точно стоит попробовать тем, кто любит экспериментировать с необычным стилем. Пусть даже немного разрушение маникюра станет вашей новой фишкой!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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