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Идеальные стрижки для каждого типа лица

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Выбор стрижки, которая идеально подчеркнёт вашу внешность, может значительно улучшить общий стиль и уверенность в себе. При этом важно учитывать форму вашего лица, чтобы сделать правильный акцент на его достоинствах и скрыть возможные недостатки. Рассмотрим, какие стрижки подходят для разных типов лиц.

Волосы девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Волосы девушки

Овальное лицо

Для овального лица подходит практически любая стрижка. Лучше всего смотрятся как короткие, так и длинные волосы. Чтобы подчеркнуть гармонию овала, выбирайте стрижки с легкими объемами по бокам или мягкими волнами. Так вы подчеркнёте естественную пропорциональность.

Круглое лицо

Если у вас круглое лицо, старайтесь избегать стрижек, которые создают лишний объем по бокам. Лучше выбрать стрижку с удлинёнными прядями или асимметричными элементами, что визуально удлинит лицо. Стрижки каскадом, а также прямые челки помогут создать более вытянутую форму.

Квадратное лицо

Для квадратного лица идеально подходят стрижки, которые смягчают угловатые черты. Причёски с объёмом на макушке или мягкими локонами помогут сделать линии лица более плавными. Хорошо смотрятся стрижки до подбородка с мягкими изгибами или длинные волосы с легкими волнами.

Треугольное лицо

Для треугольного лица подойдут стрижки, которые уравновешивают ширину челюсти и более узкие черты лба. Выбирайте стрижки с объёмом на уровне подбородка, например, каре или каскад. Избегайте коротких причёсок с прямыми линиями, которые могут подчеркнуть угловатость лица.

Учитывая тип лица и его особенности, вы сможете выбрать подходящую длину и форму стрижки, которые будут максимально выгодно смотреться.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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