Как носить массивные ботинки с юбками и платьями без ущерба для женственности?

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массивные ботинки давно стали неотъемлемой частью модных образов, сочетая комфорт и стиль. Однако многим девушкам сложно интегрировать этот тренд в свой гардероб, не теряя женственности. Сегодня мы расскажем, как носить такие ботинки с юбками, платьями и верхней одеждой, чтобы выглядеть элегантно и стильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Astrowarinhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ботинки Dr. Martens

Сочетание с юбками

Массивные ботинки могут быть отличным дополнением к женственным юбкам. Для создания сбалансированного образа выбирайте юбки средней длины — плиссированные или прямые, а также юбки-карандаш. Чтобы подчеркнуть контраст между грубыми ботинками и легкостью юбки, дополняйте образ топом или блузкой из воздушных тканей.

Сочетание с платьями

Массивные ботинки идеально смотрятся с платьями, особенно с теми, которые имеют романтичный силуэт. Выбирайте платья с рюшами, оборками или свободным кроем, чтобы создать гармоничную комбинацию. Такой стиль придаст вам легкости, сохраняя при этом яркую индивидуальность и смелость.

Массивные ботинки и верхняя одежда

Сочетать массивные ботинки с верхней одеждой можно в самых разных вариантах. Стильно смотрятся такие ботинки с длинным пальто в стиле оверсайз или с кожаной курткой. Дополните образ аксессуарами, например, объемной сумкой, чтобы создать завершенный, гармоничный лук.

Массивные ботинки — это универсальный элемент гардероба, который можно легко сочетать с женственными нарядами. Главное — найти баланс между грубостью обуви и легкостью остального образа.

Уточнения

Боти́нки — обувь, защищающая голеностопный сустав, в отличие от полусапожек имеет систему фиксации ноги в виде шнурков или ремней; чаще мужская, чем женская.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.