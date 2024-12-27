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Всё, что нужно знать о кератиновом выпрямлении волос

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Кератиновое выпрямление — это популярная процедура, которая помогает добиться гладкости и блеска волос.  Но прежде чем решиться на такую трансформацию, важно разобраться в её плюсах, возможном вреде и правилах ухода после. Рассмотрим все аспекты этой процедуры, чтобы помочь вам принять взвешенное решение.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Польза кератинового выпрямления

Процедура помогает выпрямить волосы, сделать их более гладкими, блестящими и послушными. Кератин питает и восстанавливает структуру локонов, делает их сильнее и менее подверженными повреждениям. После выпрямления волосы легче укладываются, а эффект сохраняется на несколько месяцев.

Возможный вред для волос

Несмотря на преимущества, кератиновое выпрямление может иметь и негативные последствия. Некоторые составы содержат формальдегид или его производные, которые могут повреждать волосы, делая их ломкими при частом применении. Также важно помнить, что химическое воздействие может негативно сказаться на локонах, если они уже ослаблены или окрашены.

Уход за волосами после процедуры

Для того чтобы эффект кератинового выпрямления продержался как можно дольше, важно правильно ухаживать за шевелюрой. В первые несколько дней после процедуры не рекомендуется мыть голову или завязывать волосы в тугие прически. Используйте мягкие шампуни без сульфатов и регулярно наносите увлажняющие маски, чтобы сохранить кератин в волосах и продлить эффект выпрямления.

Однако, перед тем как решиться на процедуру, важно учитывать все плюсы и минусы, а также правильно ухаживать за волосами после её проведения. Соблюдая рекомендации по уходу, вы сможете продлить эффект и минимизировать возможный вред.

Уточнения

Бразильское выпрямление волос (также известное как бразильское кератиновое выпрямление, кератиновое выпрямление волос)  — это метод долговременного выпрямления волос путём нанесения составов с формальдегидом (или его составляющими) в сочетании с кератином, и защитного покрытия при помощи выпрямителя.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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