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Простые способы сделать волосы прямыми и гладкими без использования утюжка

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Достичь идеально гладких волос без утюжка — задача непростая, но вполне выполнимая. Горячая укладка, хоть и эффективна, может повреждать структуру локонов, делая их сухими и ломкими. Натуральные методы помогут не только выпрямить волосы, но и сохранить их здоровье и блеск.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Используйте натуральные масла

Кокосовое, аргановое или касторовое масло отлично разглаживают пряди. Нанесите масло на чистые влажные волосы, уделяя внимание кончикам. Затем расчешите их и дайте высохнуть естественным образом. Это создаст эффект гладкости и уменьшит пушистость.

Маски для выпрямления

Домашние маски с использованием натуральных ингредиентов, например, желатина, молока или алоэ вера, могут стать отличной альтернативой утюжку. Желатиновая маска создает защитную пленку, разглаживая волосы, а алоэ вера увлажняет и придает блеск.

Метод с полотенцем

После мытья головы используйте мягкое полотенце и аккуратно прижмите его к волосам, не трущими движениями. Затем расчешите локоны гребнем с редкими зубьями, вытягивая их по длине. Этот способ помогает добиться естественной гладкости.

Антистатик-спреи и кремы

Косметика для борьбы с пушистостью помогает визуально выпрямить шевелюру и придать ей ухоженный вид. Выбирайте продукты с кератином или протеинами, чтобы улучшить структуру волос.

Зафиксируйте результат холодным воздухом

После нанесения средств или масок высушите волосы холодным воздухом фена, чтобы закрепить их форму.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете добиться прямых и гладких волос без термического воздействия, сохраняя их здоровье и красоту.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Выпрямитель волос (щипцы для волос, утюжок для волос, плойка) — бытовое устройство, предназначенное для выпрямления волос, придания им объёма или изменения формы (гофре, волна и т. д.).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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