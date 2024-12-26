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Основные элементы базового гардероба для зимы 2024-2025

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Зимний гардероб — это не только про тепло, но и про стиль. Чтобы выглядеть актуально и чувствовать себя комфортно, важно подобрать универсальные вещи, которые легко комбинируются между собой. Такой подход позволит создать образы для разных случаев — от прогулок до деловых встреч.

Красивая женщина зимой
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина зимой

Верхняя одежда

Основой зимнего гардероба должна стать качественная верхняя одежда. Инвестируйте в классическое пальто нейтрального цвета, которое подойдет как к деловым, так и к повседневным образам. Парка или пуховик с минималистичным дизайном — идеальный выбор для морозных дней.

Тёплые свитера и кардиганы

Для холодного сезона в гардеробе обязательно должны быть несколько свитеров и кардиганов. Выбирайте модели из шерсти или кашемира спокойных оттенков — бежевого, серого или темно-синего. Они универсальны и сочетаются как с брюками, так и с юбками.

Базовые брюки и джинсы

В гардеробе обязательно должны быть тёплые брюки и джинсы. Отдавайте предпочтение прямому крою и плотным тканям, которые защитят от холода и придадут образу строгость или расслабленность в зависимости от сочетания.

Аксессуары для завершения образа

Не забывайте о зимних аксессуарах. Шарфы, шапки и перчатки из натуральных материалов не только согреют, но и станут стильным акцентом. Также важно иметь базовую обувь: утепленные ботинки и сапоги на устойчивом каблуке.

Собрав базовый гардероб из универсальных вещей, вы сможете создавать стильные зимние образы, оставаясь в тренде сезона.

Уточнения

Базовый гардероб – основные вещи гардероба, которые сочетаются друг с другом по фасону, стилю и цвету.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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