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Способы восстановить кожу после болезней и переутомления

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Современный ритм жизни часто становится испытанием для нашей кожи. Переутомление, смена климата или перенесённые заболевания могут сделать её тусклой, сухой и уязвимой. В таких случаях важно уделить особое внимание восстановлению и укреплению кожного барьера, чтобы вернуть здоровый и сияющий вид.

Девушка в стрессе
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка в стрессе

Увлажнение — главный этап восстановления

После стрессовых ситуаций кожа особенно нуждается в интенсивном увлажнении. Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, алоэ вера или пантенолом. Они помогают восстановить гидролипидный баланс и снизить ощущение стянутости. Регулярное использование увлажняющих кремов и сывороток позволит вернуть коже мягкость и упругость.

Питательные маски для глубокого восстановления

Используйте питательные маски с натуральными маслами, витаминами и антиоксидантами. Масло авокадо, ши или кокоса эффективно насыщает клетки полезными веществами, укрепляя защитные функции кожи. Такие маски можно делать 1–2 раза в неделю для максимального эффекта.

Очищение без агрессии

Стресс и усталость делают кожу более чувствительной, поэтому избегайте агрессивных очищающих средств. Используйте мягкие пенки или гели с натуральными компонентами, которые не нарушают естественный барьер. Это поможет избежать раздражений и улучшить текстуру кожи.

Восстановление изнутри

Забота о коже должна включать и внутренний подход. Пейте больше воды, добавьте в рацион продукты, богатые витаминами A, C и E. Эти меры ускорят регенерацию клеток и вернут коже здоровый вид.

Правильный уход и внимание к своему организму помогут коже восстановиться даже после самых стрессовых ситуаций.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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