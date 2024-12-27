Отечность после праздников: 7 способов вернуть свежесть за один день

Скорее всего, на следующее утро после праздников вы не чувствуете себя на 100%. Переедание, алкоголь и бессонная ночь приводят к задержке жидкости в организме и к появлению отеков. Но не переживайте: с этим можно справиться! Мы собрали лучшие способы, которые помогут вам вернуть себе свежесть и избавиться от неприятных последствий праздников.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Щелочная вода — первый шаг к восстановлению

Первое, что необходимо сделать для борьбы с отеками, — это наладить водный баланс.

"Обильное питье щелочной воды помогает вывести застойную жидкость и токсины, которые скапливаются после праздников", — объясняет косметолог-эстетист Наталья Рябинова.

Щелочная вода способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса и активизирует работу почек, что помогает более эффективно выводить лишнюю жидкость.

Не забывайте пить воду небольшими порциями в течение дня. Лучше избегать газированных напитков и сладких соков, так как они могут усугубить отеки.

Охлаждающие средства для кожи

Для быстрого уменьшения отеков на коже используйте спреи или гели с охлаждающим эффектом. Эти средства сужают сосуды, снижают воспаление и активируют лимфодренаж, что помогает быстрее вывести лишнюю жидкость из организма.

Наносите охлаждающие средства легкими массирующими движениями, избегая резких растираний. Хорошим вариантом будет использование геля с ментоловыми или камфорными компонентами. Они создают приятное ощущение прохлады и возвращают коже тонус. Для усиления эффекта можно положить спрей или гель в холодильник на несколько минут перед использованием.

Магниевая ванна — ваш идеальный союзник

Магний помогает расслабить мышцы, улучшить кровообращение и выводить лишнюю жидкость. Принятие ванны с магниевой солью — это не только расслабляющее, но и полезное средство против отеков. Просто добавьте 2-3 стакана магниевой соли в теплую воду и полежите в ней 20-30 минут.

После ванны не вытирайте кожу насухо — просто промокните полотенцем, чтобы магний продолжал впитываться и действовать.

Ледяные компрессы — быстрая помощь

Ледяные компрессы — это один из самых быстрых способов уменьшить отеки. Холод сужает сосуды, снимает воспаление и способствует оттоку жидкости. Для компресса используйте лед, завернутый в полотенце, или специальные гелевые пакеты, которые можно купить в аптеке.

Не прикладывайте лед непосредственно к коже, чтобы избежать обморожений. Оставьте компресс на 15-20 минут несколько раз в день.

Отдых в приподнятом положении

Для снятия отеков с ног лягте на спину и подложите под них подушку или валик, чтобы они оказались выше уровня сердца. Это простое положение помогает активизировать лимфодренаж и способствует выведению лишней жидкости.

Попробуйте отдыхать в таком положении по 20-30 минут несколько раз в день, чтобы улучшить общее состояние организма.

Легкие упражнения для улучшения циркуляции

Несмотря на желание просто полежать, физическая активность поможет ускорить процесс избавления от отеков. Одним из самых простых, но эффективных упражнений является прыжки на пятках. Встаньте прямо, поднимитесь на носки, а затем резко опуститесь на пятки. Повторите упражнение 100 раз, чтобы активировать лимфоток и улучшить кровообращение. Это упражнение не только поможет избавиться от отеков, но и укрепит мышцы ног.

Самомассаж для улучшения лимфодренажа

Самомассаж — это простой способ ускорить вывод лишней жидкости из организма. Начинайте массаж с легких поглаживаний от кончиков пальцев к сердцу. Для лица используйте легкие похлопывающие движения, а для шеи — круговые. Постепенно увеличивайте давление, но избегайте резких движений.

Самомассаж поможет улучшить циркуляцию крови, ускорить лимфодренаж и подарит коже здоровый вид.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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