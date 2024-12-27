Мошенники нацелились на люксовые бренды: как защитить себя от подделок

Мошенники разработали новую схему, ориентированную на любителей брендов, и в их ловушку уже попали несколько российских знаменитостей. Как действуют аферисты, как они обманывают даже самых опытных покупателей, и что важно знать, чтобы не стать жертвой обмана? Разбираемся в деталях.

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Обман с люксовыми скидками

Одной из первых жертв мошенников стала жена режиссера Никиты Михалкова, 77-летняя Татьяна. Всё началось с того, что ей на телефон позвонила неизвестная женщина, представившаяся генеральным директором ЦУМа. Она сообщила, что в магазине проходит распродажа брендовых кремов со скидкой 70%. Причина — поврежденные упаковки, но сама продукция в отличном состоянии.

Женщина предложила Татьяне рассказать об акции друзьям в обмен на дополнительные бонусы. После этого несколько знакомых оформили заказы на сыворотки, кремы и другие товары. Деньги за товары покупатели переводили на обычные банковские карты.

Однако, когда курьер доставил посылки, они оказались совершенно не тем, что ожидали покупатели. Вместо дорогой косметики в упаковках обнаружились поддельные товары. И это не единичный случай: среди пострадавших также оказались журналистка Арина Шарапова и жена режиссера Владимира Досталя — Мариам.

Схема мошенников

Мошенники действуют по проверенной схеме. Они предлагают покупателям брендовые товары по завышенным скидкам, обещая люксовое качество, а затем просто отправляют подделки. Этот способ обмана становится всё более популярным, и он затрагивает не только обычных граждан, но и известных личностей.

Ранее похожий случай произошел с менеджером телеведущей Ляйсан Утяшевой. Она также перевела больше 100 тысяч рублей "генеральному директору ЦУМа" за духи и косметику. Курьер доставил заказ по той же схеме — оставил товар на дверной ручке. Впоследствии выяснилось, что вместо оригинальной продукции клиентка получила некачественные подделки.

Как избежать покупки подделок

Сегодня проверить оригинальность товара при покупке на сайте стало крайне сложно, объясняет юрист Яна Бондаренко. Она отмечает, что после ухода некоторых брендов из России стало намного труднее привезти их товары официально, и у многих продавцов просто нет необходимых документов. Это создаёт пространство для мошенников, которые активно используют серые схемы торговли.

"Как мы можем проверить, что это оригинал? Продавцы не предоставят ни IMEI, ни документы о ввозе", — говорит Бондаренко.

По словам юриста, чтобы минимизировать риски, важно покупать товары только в официальных магазинах или на проверенных маркетплейсах. Это гарантирует, что покупка будет безопасной. Вот несколько простых правил:

Выбирайте проверенные источники. Покупайте в официальных магазинах брендов или на крупных маркетплейсах с хорошей репутацией.

Сравнивайте цены. Если стоимость товара на неизвестных сайтах значительно ниже, чем в официальных магазинах, это тревожный сигнал.

Осторожно с одностраничниками. Не покупайте товары на сайтах-одностраничниках, особенно если они предлагают дорогие вещи по подозрительно низким ценам.

Что делать, если товар оказался подделкой

Если вы купили товар у частного лица или на сомнительном сайте, и он оказался подделкой, юрист советует немедленно обратиться в полицию. Это поможет не только вернуть деньги, но и избежать дальнейших мошенничеств.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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