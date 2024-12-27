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Мода на лопоухость: как тренды в соцсетях влияют на психику и здоровье

4:11
Моя семья » Красота и стиль

В последние месяцы интернет буквально взорвался новым трендом: девушки по всему миру стремятся сделать свои уши лопоухими. Необычная мода, пришедшая из Китая, заставила тысячи женщин искать способы изменить свою внешность, чтобы добиться этого эффекта. Но что стоит за этим стремлением и какие опасности могут скрываться за такими радикальными изменениями?

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Откуда пошла мода на лопоухость

Этот тренд зародился благодаря китайской блогерке Чэнь Цзянан, которая уверяет, что лопоухие уши придают лицу более молодой и подтянутый вид. Сначала только в Китае, а потом и в других странах, в том числе России, девушки начали массово следовать её примеру.

В погоне за идеалом многие прибегают к различным методам: кто-то использует накладные уши или клейкие ленты, а кто-то решается на инъекции гиалуроновой кислоты или даже пластические операции. Одна из девушек призналась:

"Я сделала себе такие уши у хирурга, но когда вижу, что кто-то родился с ними, чувствую зависть."

Ситуация напоминает "гонку" за идеальной внешностью, где каждый новый тренд становится поводом для массового увлечения. В этой гонке можно легко забыть о рисках, которые могут поджидать на пути к желаемой трансформации.

Идеальные стопы — за счёт здоровья

Но лопоухость — не единственный тренд, который захватил внимание девушек. Всё большую популярность набирает стремление уменьшить размер ноги. Те, кто недоволен своей стопой, например, из-за её излишней длины, покупают тесную обувь, что может вызвать сильный дискомфорт. Впрочем, некоторые идут дальше — предлагают пластические операции, в ходе которых удаляются кости из пальцев, чтобы уменьшить размер ноги почти на сантиметр.

Один из пользователей социальных сетей поделился своим опытом:

"Я даже не могу позволить себе инъекции ботокса, а теперь мне придется исправлять и свою стопу. Сколько всего со мной не так?"

Такие радикальные шаги заставляют задуматься: готов ли человек поступиться своим здоровьем ради соответствия моде?

Гуаша и другие "волшебные" средства

Ещё один популярный метод — это "домашние" способы изменения внешности. Например, в социальных сетях активно обсуждают массажи с помощью скребка гуаша, которые якобы помогают убрать горбинку на носу за пару недель. Женщины уверяют, что это помогает развить мышцы лица и сделать нос более ровным. Вот что написала одна из них:

"Я начала упражнения, и через несколько дней горбинка на носу стала меньше. Она была как у Бабы Яги, а сейчас совсем чуть-чуть исчезла."


Такой подход кажется заманчивым, но стоит ли верить обещаниям о мгновенных результатах? И насколько безопасны эти методы?

Почему мы стремимся менять свою внешность

Тренды, такие как желание стать лопоухим или уменьшить стопу, порой скрывают более глубокие проблемы, связанные с восприятием себя. Этот феномен часто сопровождается дисморфофобией — психическим состоянием, когда человек переживает навязчивое недовольство своей внешностью, даже если внешние признаки не имеют объективных недостатков.

Как поясняет психолог Дарья Яушева, дисморфофобия связана с изменениями в мозговых структурах, которые отвечают за тревогу и самоконтроль. Люди с этим состоянием склонны зацикливаться на недостатках своей внешности. В таких случаях изменения внешности не решают проблему, так как она заключается не в теле, а в самовосприятии.

"Дисморфофобия включает навязчивые идеи и стремление к перфекционизму, а также постоянные действия, такие как осмотр себя в зеркале или скрытие мнимых недостатков."

Такое поведение нередко приводит к социальной изоляции и депрессии, так как человек становится недоволен собой и отказывается принимать свою природную красоту.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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