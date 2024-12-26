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Секреты праздничных ароматов: как выбрать парфюм для новогодней ночи

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — это время для ярких эмоций и незабываемых впечатлений. И какой же праздник без правильного аромата? Если вы хотите, чтобы ваш парфюм стал неотъемлемой частью праздничной атмосферы, важно выбрать сочетание нот, которое создаст нужное настроение. Что именно подойдет для зимних вечеров, расскажет парфюмер и эксперт Александра Глюк.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Парфюм

Специи, цитрусы и хвойные ноты — парфюм для новогодней ночи

Для новогодних праздников лучше всего выбирать ароматы, которые создают атмосферу уюта и тепла. А как этого добиться? Александра советует обратить внимание на специевые ноты, такие как имбирь, корица и анис. Эти компоненты мгновенно создают праздничное настроение и идеально вписываются в зимний образ.

Не менее актуальны и цитрусовые парфюмы. Мандарин и другие свежие цитрусовые ароматы не только поднимут настроение, но и создадут атмосферу праздника.

"Можно выбрать парфюм с цитрусовыми и плотными смолистыми нотами, а также хвойными аккордами. Это сочетание идеально подойдет для зимы", — отмечает Александра.

Гурманские ароматы: сладкие ноты для уюта и тепла

Для зимних праздников подойдут и ароматы с гурманскими нотами. Зимние напитки, такие как розовое шампанское, глинтвейн или грог, могут быть не только в вашем бокале, но и в вашем парфюме. Ароматы, напоминающие об этих напитках, идеально подойдут для праздников.

Не менее приятными будут и сладкие ароматы, ассоциирующиеся с новогодними угощениями: имбирные пряники, кексы с пряностями или чай массала. Эти запахи создадут ощущение тепла и уюта.

Древесные и зеленые ароматы: что выбрать в наступающем году

Символом следующего года станет Деревянная Змея, а значит, именно древесные ноты будут особенно актуальны. Особенно популярными будут ароматы, которые сочетают древесные и хвойные ноты с яркими фруктовыми акцентами, такими как маракуйя.

Кроме того, в этом году в тренде зеленые ноты, но не свежие и острые, как мята, а более медитативные и загадочные, например, зеленая тубероза.

"Зеленые ароматы с мягкими и сладковатыми нотами идеально подойдут для следующего года. Это может быть очень загадочный и насыщенный аромат", — делится Александра.

Мужские парфюмы: хвойные и древесные ноты

Хвойные ноты особенно хороши для мужских парфюмов. В сочетании с древесными аккордами, они создают насыщенный и мужской аромат, который идеально подойдет для зимних праздников.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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