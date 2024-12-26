Праздничный макияж: как нарастить ресницы, чтобы сиять в Новый год

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новогодний макияж — это не только яркие тени и глиттер, но и акцент на глаза, который создаст незабываемый образ. Что если мы скажем, что с помощью правильно подобранных ресниц можно сделать взгляд выразительным без лишнего макияжа? Подробности — в интервью с лэшмейкером Татьяной Кравченко.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Наращивание ресниц

Яркие ресницы: секрет идеального праздничного макияжа

Когда дело доходит до новогоднего макияжа, то все внимание стоит уделить глазам. Наращенные ресницы с мокрым эффектом или объемными изгибами — это то, что подчеркнет выразительность взгляда. Для такого эффекта идеально подойдут ресницы с эффектами "ким", "кайли" или "аниме", которые придадут вашему образу сияние.

"Глаза будут смотреться намного ярче, и вам не придется использовать дополнительный макияж, чтобы их выделить", — говорит Татьяна Кравченко.

Мокрый эффект и стрелки: взгляд, который не забудут

Хотите добавить в образ немного таинственности? Ресницы с эффектом стрелок, которые можно создать с помощью Л- или М-изгибов, помогут сделать взгляд более загадочным. Они идеально подходят для создания драматического и стильного макияжа, который будет привлекать взгляды на протяжении всей ночи.

Натуральные оттенки: для тех, кто не любит яркость

Если вы предпочитаете более спокойный и естественный макияж, но при этом хотите оставаться в тренде, натуральные оттенки ресниц — это то, что вам нужно. Татьяна рекомендует обратить внимание на бургундий, горький шоколад, темный кварц и тирамису. Эти цвета идеально подойдут для тех, кто не любит яркие акценты, но хочет подчеркнуть свою натуральную красоту.

Для любителей экспериментов: цветные ресницы

Если вы готовы к экспериментам и хотите добавить ярких акцентов в свой образ, цветные ресницы — это отличный выбор. Попробуйте добавить в макияж синие или зеленые реснички, или же используйте ультраяркие оттенки в сочетании с черным объемом.

"Цветное наращивание — это тот элемент, который привнесет яркие эмоции в ваш образ", — отмечает Татьяна.

Омбре: тренд 2024 года

Если вы хотите сделать ваш макияж еще более необычным, обратите внимание на наращивание омбре. Такие реснички, с черным основанием и цветными кончиками (например, зелеными, фиолетовыми или розовыми), не только выглядят необычно, но и добавляют глубину взгляду.

Уточнения

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц.



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