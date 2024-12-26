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Как вернуть коже свежесть: секреты, которые помогут замедлить старение

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Кожа на лице стареет гораздо быстрее, чем на теле. Это естественный процесс, и часто мы не замечаем, как он происходит. Однако существуют способы замедлить старение и поддержать кожу молодой и здоровой. Всё, что нужно — это подходящий уход и правильный режим питания.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Основные правила ухода за кожей после 30 лет

После 30 лет кожа начинает терять способность быстро восстанавливать влагу и коллаген. Это неизбежно приводит к сухости, тусклости и появлению первых морщин. Чтобы замедлить эти процессы, необходим комплексный подход, включающий не только внешние процедуры, но и правильное питание.

1. Увлажнение — основа ухода

Увлажнение — это то, что не стоит забывать в любой день. После 30 лет потеря влаги становится более заметной, и без постоянного увлажнения кожа быстро утрачивает свой здоровый вид. Важно выбирать средства, соответствующие вашему типу кожи.

  • Жирная кожа: отдавайте предпочтение лёгким сывороткам и эмульсиям.
  • Сухая кожа: используйте более плотные текстуры, такие как кремы или маски с интенсивным увлажнением.

2. Пилинг — обновление клеток

Процедуры пилинга должны стать частью вашего ухода хотя бы раз в год. Современные косметологи предлагают щадящие варианты, которые не приводят к заметному шелушению и не требуют длительного восстановления. Важно помнить, что агрессивные скрабы с абразивными частицами давно вышли из моды: они могут повредить кожу, ускоряя её старение.

3. Ретинол — незаменимый компонент ухода

После 35 лет ретинол должен стать обязательным элементом вашей косметички. Это активная форма витамина А, которая помогает бороться с пигментацией, выравнивать текстуру кожи и сокращать морщины. Ретинол также обладает отшелушивающим эффектом, улучшая внешний вид кожи и её обновление.

4. Ферментированные продукты в питании

Чтобы замедлить старение изнутри, стоит обратить внимание на ферментированные продукты. Блюда и напитки, прошедшие процесс брожения, способствуют улучшению обмена веществ и укреплению иммунной системы. Они не только положительно влияют на пищеварение, но и защищают организм от заболеваний, включая болезни сердца.

Как сбалансировать уход и питание для лучшего эффекта

Лучше всего, если ваш уход за кожей будет поддержан здоровым питанием. Включите в рацион ферментированные продукты, такие как кефир, йогурт, кимчи и квашеную капусту. Они помогут улучшить иммунитет и предотвратить преждевременное старение.

Одновременно с этим регулярно проводите процедуры пилинга и увлажнения, а также используйте средства с ретинолом для борьбы с возрастными изменениями.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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