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5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь

3:36
Моя семья » Красота и стиль

Стилисты предлагают несколько универсальных образов, которые идеально подойдут для любого типа фигуры. Мы собрали пять трендовых решений, которые помогут выглядеть на высоте, не зависимо от того, какой вечер вас ждет.

Девушки в платьях
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушки в платьях

1. Женский смокинг или костюм с брюками

Если хотите быть элегантной и сдержанной, смело выбирайте брючный костюм с прямыми или широкими брюками. Это решение подойдет для большинства форм, а образ можно адаптировать под любой стиль. Стильная прическа в духе Греты Гарбо, элегантный клатч и аксессуары из белого золота с бриллиантами (или качественной имитацией) добавят образу шика. Завершите его шелковым топом под пиджак и атласным кушаком, который подчеркивает талию.

Как советует стилист: такой наряд можно носить как с туфлями на высоких каблуках, так и с более удобными лоферами. Элегантность и комфорт — в одном образе!

2. Корсет и пышная юбка-миди

Для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру и создать утонченный силуэт, корсет и юбка А-силуэта — идеальный выбор. Корсет делает талию более стройной и приподнимает грудь, а юбка придает образу легкость. Лучше, если юбка не будет слишком короткой, но при этом открывает щиколотки, создавая воздушные пропорции. Балетки или вечерние босоножки — лучшие друзья такого наряда.

Совет от эксперта: корсет можно дополнить объемными рукавами или высокими перчатками, что добавит к образу пикантности и драматичности.

3. Комбинезон: стиль без усилий

Комбинезон — это тот самый предмет одежды, который слишком часто игнорируют, хотя он способен мгновенно решить проблему с выбором верха и низа. Аксессуары под него могут быть как минималистичными, так и более выразительными. Важно, чтобы ткань была легкой и струящейся, идеально сидела на талии, а линии — четкими.

Основной совет: выбирайте комбинезон с акцентом на талию, а также с правильной длиной, чтобы он не был слишком коротким или длинным для вашей фигуры.

4. Прямая юбка макси с пайетками и футболка оверсайз

Для самых смелых и модных — этот комплект подойдет как нельзя лучше! Блеск пайеток на юбке можно уравновесить простой футболкой оверсайз. Такой образ можно дополнить как кроссовками, так и элегантными туфлями на каблуке, а аксессуары подберете в зависимости от настроения. Ультрамодный тренд с ярким акцентом на детали!

Как говорит стилист: разнообразьте этот образ аксессуарами и играйте с размером пайеток. Можно выбрать как более сдержанные варианты, так и яркие, экстравагантные акценты.

5. Платье-комбинация из шелка и накидка кимоно

Если хотите создать образ, который сочетает в себе простоту и элегантность, выбирайте платье-комбинацию из шелка, скроенное по косой. Оно идеально ложится по фигуре, скрывая недостатки и создавая ощущение легкости. Для дополнительного акцента выберите накидку в стиле кимоно из бархата или парчи. Это может быть как современный вариант, так и винтажное кимоно.

Эксперт рекомендует: такой образ можно дополнить жемчужными украшениями, атласными туфлями и клатчем в стиле ар-нуво, что придаст ему завершенности и утонченности.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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