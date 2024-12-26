5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь

Стилисты предлагают несколько универсальных образов, которые идеально подойдут для любого типа фигуры. Мы собрали пять трендовых решений, которые помогут выглядеть на высоте, не зависимо от того, какой вечер вас ждет.
Если хотите быть элегантной и сдержанной, смело выбирайте брючный костюм с прямыми или широкими брюками. Это решение подойдет для большинства форм, а образ можно адаптировать под любой стиль. Стильная прическа в духе Греты Гарбо, элегантный клатч и аксессуары из белого золота с бриллиантами (или качественной имитацией) добавят образу шика. Завершите его шелковым топом под пиджак и атласным кушаком, который подчеркивает талию.
Как советует стилист: такой наряд можно носить как с туфлями на высоких каблуках, так и с более удобными лоферами. Элегантность и комфорт — в одном образе!
Для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру и создать утонченный силуэт, корсет и юбка А-силуэта — идеальный выбор. Корсет делает талию более стройной и приподнимает грудь, а юбка придает образу легкость. Лучше, если юбка не будет слишком короткой, но при этом открывает щиколотки, создавая воздушные пропорции. Балетки или вечерние босоножки — лучшие друзья такого наряда.
Совет от эксперта: корсет можно дополнить объемными рукавами или высокими перчатками, что добавит к образу пикантности и драматичности.
Комбинезон — это тот самый предмет одежды, который слишком часто игнорируют, хотя он способен мгновенно решить проблему с выбором верха и низа. Аксессуары под него могут быть как минималистичными, так и более выразительными. Важно, чтобы ткань была легкой и струящейся, идеально сидела на талии, а линии — четкими.
Основной совет: выбирайте комбинезон с акцентом на талию, а также с правильной длиной, чтобы он не был слишком коротким или длинным для вашей фигуры.
Для самых смелых и модных — этот комплект подойдет как нельзя лучше! Блеск пайеток на юбке можно уравновесить простой футболкой оверсайз. Такой образ можно дополнить как кроссовками, так и элегантными туфлями на каблуке, а аксессуары подберете в зависимости от настроения. Ультрамодный тренд с ярким акцентом на детали!
Как говорит стилист: разнообразьте этот образ аксессуарами и играйте с размером пайеток. Можно выбрать как более сдержанные варианты, так и яркие, экстравагантные акценты.
Если хотите создать образ, который сочетает в себе простоту и элегантность, выбирайте платье-комбинацию из шелка, скроенное по косой. Оно идеально ложится по фигуре, скрывая недостатки и создавая ощущение легкости. Для дополнительного акцента выберите накидку в стиле кимоно из бархата или парчи. Это может быть как современный вариант, так и винтажное кимоно.
Эксперт рекомендует: такой образ можно дополнить жемчужными украшениями, атласными туфлями и клатчем в стиле ар-нуво, что придаст ему завершенности и утонченности.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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