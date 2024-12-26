Как позаимствовать у мужчины вещи и создать стильный праздничный образ

2:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неожиданная ситуация: вы проснулись не дома или открыли свой шкаф и с отчаянием обнаружили, что "одежды нет, а носить нечего". Что делать? Возможно, спасение лежит прямо перед вами — в гардеробе вашего мужчины! С небольшой долей креативности, вы можете превратить его вещи в стильные элементы для праздничного образа. Мы разобрали самые выигрышные комбинации, и вот что советует стилист Маша Ведерникова.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

1. Белая рубашка — универсальный стильный хит

Классическая белая рубашка — вещь, которая должна быть в каждом гардеробе. И не важно, чьей она будет — мужской или женской. В случае с мужской моделью, вы получаете еще большую свободу для экспериментов.

"Носите ее как платье, добавив крупный ремень на талию, чтобы создать силуэт, или сочетайте с облегающим топом и строгими брюками для более сложного, многослойного образа. Слегка подкатите рукава, а воротник оставьте расстегнутым для непринужденности", — рекомендует Маша.

Этот элемент может стать основой элегантного и в то же время расслабленного праздничного наряда.

2. Джинсовая куртка — стиль оверсайз

Мужская джинсовая куртка обычно имеет более свободный крой, чем женская, что позволяет создавать модные образы в стиле "оверсайз". Она прекрасно смотрится с женственными платьями или в сочетании с узкими брюками и обувью на каблуке.

"Контраст между мужским и женским стилем может сделать образ не только стильным, но и очень выразительным", — добавляет стилист.

3. Брюки чинос — элегантный минимализм

Если ваш мужчина носит брюки чинос, то это отличный шанс сделать из них элегантный элемент своего гардероба.

"Чтобы выглядеть более изысканно, подверните брючины, добавьте лодочки или элегантные босоножки на каблуке. Верх можно подобрать в виде кроп-топа или стильной блузки с декольте. Это добавит женственности и утонченности", — делится советами Маша.

Брюки чинос можно превратить в эффектный элемент наряда, который подчеркнет вашу стройность и элегантность.

4. Кардиган или свитер — уют и стиль

Если в вашем гардеробе не хватает уютных вещей, зайдите в мужской шкаф и позаимствуйте большой свитер или кардиган. Эти элементы идеально подходят для создания комфортных, но стильных образов. Носите их с яркими плотными колготками и ботильонами на каблуке или с массивными ботинками. Для более смелого образа можно выбрать сапоги до середины бедра и добавить интересные аксессуары.

"Мужская одежда может быть не только комфортной, но и необычайно стильной, если правильно сочетать вещи", — резюмирует Маша.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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