Три главные тенденции новогоднего макияжа — 2024: берём на заметку и блистаем

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если на новогоднем корпоративе вы будете чувствовать себя по-королевски, то следующий рабочий год обещает быть приятным. Бьюти-директор журнала Marie Claire Анастасия Харитонова вместе с менеджером по клиентскому сервису Иль де Ботэ Дарьей Смирновой и цифровым психологом Александрой Дубинской изучила три главных тренда новогоднего макияжа 2024 года.

Фото: flickr.com by Flickr user eperales, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Макияж глаз

Блеск и сияние в стиле Голливуда. В новогоднем макияже приветствуется блеск и сияние, особенно в стиле Голливуда. Можно использовать серебряные тени, глиттер с сияющими частичками и стрелки в стиле металлик. Если же эти тенденции кажутся слишком смелыми, можно ограничиться классической красной помадой, объёмной тушью и ухоженной кожей. Отдохнувший и свежий вид. В конце года многие чувствуют усталость, и корпоратив может добавить стресса. Чтобы выглядеть свежо и ярко, используйте тонизирующие лосьоны, восстанавливающие гели и увлажняющие продукты. Не более двух акцентов на лице. Этот тренд универсален для любого макияжа. Однако перед Новым годом хочется попробовать всё, что актуально этой зимой: цветные тени, помаду, графичные стрелки и зелёные smokey eyes. Главное, не перестараться! Ведь новогодние каникулы длинные, и у вас ещё будет время поэкспериментировать с разными видами макияжа и косметическими средства.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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