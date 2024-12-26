Как добиться сияющей кожи к праздникам? Откроем секреты красоты!

К праздникам многие из нас стремятся выглядеть на миллион, но как быть, если времени на кардинальные перемены в фигуре или лице осталось совсем немного? Не переживайте! Простой и быстрый способ вернуть коже здоровое сияние и свежий вид — это правильный уход и несколько хитростей, которые подарят вам сияющее лицо к любому торжеству.
Косметолог Ирина Созинова, которая уже более 14 лет помогает женщинам выглядеть безупречно, поделилась с нами секретами, как получить эффект здоровой кожи за короткий срок.
Чтобы кожа была не только красивой, но и здоровой, вам нужны средства, которые глубоко увлажняют и питают. Начните с хорошего увлажняющего крема или сыворотки — это основа сияющей кожи. Не забудьте о витамине С: он улучшает цвет лица, выравнивает тон и стимулирует выработку коллагена, что помогает уменьшить видимость морщин. Витамин С также защищает от воздействия ультрафиолета и загрязнений — идеальный антиоксидант для зимнего времени.
"Включите в уход маски с витамином С или сыворотки с высокой концентрацией этого компонента. Они прекрасно освежают кожу, восстанавливают её текстуру и придают здоровое сияние", — говорит Ирина.
Кроме того, регулярное обновление кожи — это обязательный шаг на пути к её здоровому блеску. Мягкие пилинги с АНА- и ВНА-кислотами помогут вам избавиться от отмерших клеток и обновить поверхность кожи.
Зимой натуральное освещение не всегда помогает создать эффект здоровой кожи, но на помощь приходит правильно подобранный макияж. Выбирайте тональные кремы с светоотражающими частицами, чтобы придать коже лёгкое сияние. Хайлайтер — тоже отличный помощник, но не переусердствуйте с ним. Лёгкое мерцание подчеркнёт свежесть, а вот чрезмерное количество хайлайтера может привести к неприятному результату.
Не забывайте, что ночью ваша кожа восстанавливается и обновляется. Постарайтесь высыпаться не менее 7-8 часов в сутки, чтобы выглядеть отдохнувшей и наполненной энергией. Ведь именно во сне клетки кожи активно обновляются, а недостаток сна сразу отражается на её внешнем виде.
"Если хотите выглядеть свежо и с сияющим лицом, отдыхайте полноценно — сон — это не просто радость, это необходимость для вашего здоровья и красоты", — советует Ирина.
Зимой особенно важно насыщать организм витаминами. Добавьте в свой рацион побольше фруктов, овощей и зелени. Они не только обеспечат вас необходимыми антиоксидантами, но и помогут коже выглядеть свежей и здоровой. Даже такие продукты, как брокколи или шпинат, могут подарить вам омолаживающий эффект, если воспринимать их как часть ежедневного ухода за собой.
Не забывайте пить воду, особенно зимой, когда нам так хочется горячих напитков. Вода помогает поддерживать уровень увлажненности кожи изнутри, что важно для её эластичности и свежести. К тому же, простые перерывы на воду помогут вам снять стресс и отдохнуть на протяжении дня.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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