Как добиться сияющей кожи к праздникам? Откроем секреты красоты!

3:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

К праздникам многие из нас стремятся выглядеть на миллион, но как быть, если времени на кардинальные перемены в фигуре или лице осталось совсем немного? Не переживайте! Простой и быстрый способ вернуть коже здоровое сияние и свежий вид — это правильный уход и несколько хитростей, которые подарят вам сияющее лицо к любому торжеству.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Косметолог Ирина Созинова, которая уже более 14 лет помогает женщинам выглядеть безупречно, поделилась с нами секретами, как получить эффект здоровой кожи за короткий срок.

1. Увлажнение и питание — ключ к сиянию

Чтобы кожа была не только красивой, но и здоровой, вам нужны средства, которые глубоко увлажняют и питают. Начните с хорошего увлажняющего крема или сыворотки — это основа сияющей кожи. Не забудьте о витамине С: он улучшает цвет лица, выравнивает тон и стимулирует выработку коллагена, что помогает уменьшить видимость морщин. Витамин С также защищает от воздействия ультрафиолета и загрязнений — идеальный антиоксидант для зимнего времени.

"Включите в уход маски с витамином С или сыворотки с высокой концентрацией этого компонента. Они прекрасно освежают кожу, восстанавливают её текстуру и придают здоровое сияние", — говорит Ирина.

Кроме того, регулярное обновление кожи — это обязательный шаг на пути к её здоровому блеску. Мягкие пилинги с АНА- и ВНА-кислотами помогут вам избавиться от отмерших клеток и обновить поверхность кожи.

2. Макияж, который спасёт

Зимой натуральное освещение не всегда помогает создать эффект здоровой кожи, но на помощь приходит правильно подобранный макияж. Выбирайте тональные кремы с светоотражающими частицами, чтобы придать коже лёгкое сияние. Хайлайтер — тоже отличный помощник, но не переусердствуйте с ним. Лёгкое мерцание подчеркнёт свежесть, а вот чрезмерное количество хайлайтера может привести к неприятному результату.

3. Сон как основа красоты

Не забывайте, что ночью ваша кожа восстанавливается и обновляется. Постарайтесь высыпаться не менее 7-8 часов в сутки, чтобы выглядеть отдохнувшей и наполненной энергией. Ведь именно во сне клетки кожи активно обновляются, а недостаток сна сразу отражается на её внешнем виде.

"Если хотите выглядеть свежо и с сияющим лицом, отдыхайте полноценно — сон — это не просто радость, это необходимость для вашего здоровья и красоты", — советует Ирина.

4. Витамины и правильное питание

Зимой особенно важно насыщать организм витаминами. Добавьте в свой рацион побольше фруктов, овощей и зелени. Они не только обеспечат вас необходимыми антиоксидантами, но и помогут коже выглядеть свежей и здоровой. Даже такие продукты, как брокколи или шпинат, могут подарить вам омолаживающий эффект, если воспринимать их как часть ежедневного ухода за собой.

5. Вода — ваш лучший друг

Не забывайте пить воду, особенно зимой, когда нам так хочется горячих напитков. Вода помогает поддерживать уровень увлажненности кожи изнутри, что важно для её эластичности и свежести. К тому же, простые перерывы на воду помогут вам снять стресс и отдохнуть на протяжении дня.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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