3 супер-средства для устранения покраснения и шелушения кожи лица

Алоэ вера — антиоксидант. Он идеально подходит для жирной кожи, потому что обеспечивает увлажнение, не вызывая избытка кожного сала. Люди с сухой кожей также могут наслаждаться его преимуществами. Гель алоэ вера также используется для лечения шрамов от угревой сыпи, покраснений, раздражений и кожной аллергии, так как он обладает охлаждающим действием и ускоряет процесс заживления.
Очистите лицо с помощью мягкого очищающего средства Нанесите гель алоэ вера. Дайте ему высохнуть естественным путем. Не смывайте его.
Кокосовое масло является идеальным решением любой проблемы. Кокосовое масло является природным антибактериальным средством. Он может очистить закупоренные поры и сохранить кожу увлажненной.
Мед используется для лечения нескольких кожных заболеваний. Он также помогает очистить поры кожи и лечить косметическую аллергию.
Нанесите мед на пораженный участок. Дайте ему впитаться в кожу. Используйте его ежедневно до тех пор, пока состояние не улучшится.
Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.
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