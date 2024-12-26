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Как удалить акриловые ногти в домашних условиях? Используйте простой и эффективный метод

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Что вам понадобится:

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр
  1. Вода.
  2. Чаша.
  3. Масло для ногтей или вазелин.

Этапы процесса

  1. Начните с нагрева воды. Нагревайте до тех пор, пока она не станет достаточно теплой, чтобы можно было ею пропитать руки.
  2. Вставьте ногти и оставьте их на 15-20 минут. Теплая вода смягчит ногти, и удалить их будет легче.
  3. Погружайте ногти достаточно долго, пока не увидите, как акриловые ногти начинают набухать. Это означает, что вы можете легко удалить ногти.
    Держите их достаточно долго, пока вы не увидите, что ваши ногти легко отделяются.
  4. Как только вы увидите, что ваши ногти отслаиваются, используйте зубочистку, чтобы отсоединить акриловые ногти от ваших натуральных ногтей, будьте очень осторожны с этим шагом.
  5. После того, как вы успешно удалили их, используйте пилочку для ногтей, чтобы удалить излишки клея с ногтей.
  6. Нанесите натуральное масло для увлажнения ногтей, чтобы они оставались мягкими.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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