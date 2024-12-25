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Ошибки зимнего ухода за кожей: что точно не стоит использовать в холодное время

4:01
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Зима — это не только время праздников и зимних прогулок, но и период, когда наш уход за кожей требует особого внимания. Неправильно подобранные средства могут сильно навредить, особенно в условиях холода и перепадов температур.

Девушка держит крем
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит крем

Часто мы полагаемся на советы друзей или популярные отзывы, не задумываясь о том, как конкретное средство влияет на состояние кожи в зимний период. Чтобы избежать ошибок, мы вместе с Натальей Михайловой, врачом-дерматовенерологом, составили список косметических средств, которые стоит исключить из своего зимнего ухода.

1. Скраб на основе косточек: опасность травмирования

Отшелушивание — важная часть ухода за кожей, особенно зимой, когда кожа требует обновления. Однако скрабы на основе косточек, которые многие используют, могут привести к неприятным последствиям.

"Косточку невозможно идеально обработать, чтобы она была абсолютно круглой, что делает ее потенциально опасной для кожи. Такая текстура может травмировать эпидермис, что в дальнейшем приведет к инфицированию кожи", — объясняет Наталья Михайлова.

В зимний период особенно важно выбирать более мягкие и деликатные средства для отшелушивания, чтобы избежать повреждений.

2. Лосьоны со спиртом: чрезмерная сухость и обезвоживание

Использование спиртовых лосьонов, особенно зимой, является ошибкой, которой стоит избегать. Спирт разрушает защитную гидролипидную мантию кожи, что значительно снижает ее способность к защите.

"В зимний период, когда кожа и так теряет свою защиту, спирт только усугубляет проблему, высушивая кожу, снижая ее иммунитет и провоцируя воспаления", — отмечает дерматолог.

Даже если у вас жирная кожа и летом вы использовали спиртовые лосьоны, зимой они могут привести к еще большему обезвоживанию, а сальные железы будут активнее работать, что вызовет появление прыщей.

3. Легкие увлажняющие гели: не обеспечат необходимого увлажнения

Зимой коже необходимо интенсивное увлажнение. Легкие увлажняющие гели, которые идеально подходят для жаркого времени года, в холодный период становятся неэффективными.

"Зимой кожа пересушена, и ей требуется не просто увлажнение, а мощная защита от внешних факторов, таких как мороз и ветер", — поясняет врач.

Для этого лучше использовать более густые, насыщенные кремы, которые удерживают влагу и создают защитную пленку, предотвращая потерю влаги.

4. Термальная вода: она только усугубит обезвоживание

Термальная вода — средство, которое многие любят использовать круглый год. Однако зимой она может навредить.

"Термальная вода содержит минералы, которые при использовании в зимний период начинают испаряться с поверхности кожи, особенно в помещениях с отоплением. Это приводит к тому, что кожа теряет влагу, становясь еще более сухой", — объясняет Наталья Михайлова.

Если вы все-таки хотите использовать термальную воду, обязательно наносите на кожу увлажняющий крем после этого, чтобы запереть влагу в более глубоких слоях кожи.

5. Матирующие средства: пересушат и без того обезвоженную кожу

Матирующие средства, которые хорошо подходят для контроля жирности летом, зимой могут привести к обезвоживанию кожи.

"Они могут не только удалять лишний жир с поверхности кожи, но и забрать влагу из верхних слоев эпидермиса, что усугубит состояние кожи зимой, когда она особенно нуждается в увлажнении", — предупреждает дерматолог.

Если у вас склонная к жирности кожа, выберите более мягкие матирующие средства и обязательно используйте увлажняющие продукты.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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