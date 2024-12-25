Модная обувь 2025: что будет на пике популярности в новом сезоне

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Готовитесь обновить свой гардероб? В 2025 году обувь будет не только стильной, но и невероятно комфортной. Да, вы не ослышались! Модный тренд этого года — обувь, которая сочетает в себе стиль и удобство.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женские туфли

Основной тренд: комфорт на первом месте

В 2025 году главным приоритетом в обувной моде станет комфорт. Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова уверена, что акцент будет сделан на удобных моделях, которые позволяют чувствовать себя максимально комфортно на протяжении всего дня.

"Это могут быть удобные каблуки или полный отказ от них в пользу обуви на платформе или с полосатой подошвой. В этом году мы забываем об узких носах и предпочитаем открытые пальцы — они вернулись в моду!" — делится Анна.

Яркие акценты и нестандартные материалы

Однако комфорт не значит скучно. В 2025 году обувь будет привлекать внимание яркими цветами и необычными материалами. Среди фаворитов — насыщенные оттенки красного и желтого, а также металлические покрытия в золотых тонах.

Кроме того, в тренде будут и обувные изделия с необычной фактурой.

"Лаковые прозрачные материалы, через которые можно разглядеть ногу, — это точно не для робких. А для самых смелых — змеиный принт, который вновь возвращается в моду", — рассказывает эксперт.

Модный совет: не бойтесь экспериментировать

Модные тренды 2025 года — это не только про удобство, но и про смелость в выборе. Стилист рекомендует не бояться ярких акцентов и нестандартных решений. Тренды в обуви предлагают нам разнообразие форм, материалов и цветов, и если вы хотите быть в центре внимания, стоит обратить внимание на обувь с необычным дизайном, сообщает Радио 1.

Уточнения

Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.



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