Чтобы нарисовать идеальные стрелки, нужно учесть только один важный момент

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вас волнует вопрос, все ли подводки для глаз одинаковы или есть какие-то особенные, которые больше подходят именно вам, не переживайте: основное различие между ними заключается в аппликаторе или текстуре, что влияет на финальный результат. В остальном же подводки не сильно отличаются друг от друга. Поэтому главное — принять свою форму глаз и постоянно практиковаться, чтобы совершенствовать свои навыки.

Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Макияж глаз

Как подобрать форму стрелок в зависимости от типа глаз?

Миндалевидная форма глаз: проведите айлайнером вдоль естественного изгиба. В первой трети утолстите линию и доведите её до внешнего уголка. Для более выразительного эффекта можно добавить виниловый блеск или сделать верхнюю стрелку матовой, а край нижнего века подчеркнуть чёрным карандашом. Азиатский разрез глаз: подчеркните глаза толстой линией, используя водостойкую подводку. Убедитесь, что линия достаточно яркая и заметная, но не выходит за естественные границы. Нависшее веко: начните рисовать стрелку с открытыми глазами, чтобы контролировать процесс. Используйте гелевый айлайнер или карандаш с мягким грифелем для тонкой линии, которая выходит за внешний уголок. Также можно попробовать вытянутую букву V, которая очерчивает внешний уголок глаза. Опущенные уголки глаз: сосредоточьтесь на их лифтинге. Нарисуйте две средние по толщине стрелки на обоих веках, сохраняя внутренний уголок открытым и ярким. Линии должны идти вверх, параллельно друг другу. Круглые глаза: удлините глаза, проводя линию по верхнему веку от внутреннего уголка к внешнему, утолщая её примерно посередине. По краям линия должна быть менее интенсивной. Широко расставленные глаза: визуально уменьшите расстояние между ними, подведя веко по всей длине и продлив линию стрелки к переносице. Линия должна быть чёткой и проходить по росту ресниц, не выходя за границы внешнего уголка. Близко посаженные глаза: сделайте отступ от внутреннего угла века при рисовании стрелок. Подведите и более нежное веко, чтобы визуально расширить взгляд. С внешней стороны стрелку можно закруглить наверх.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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