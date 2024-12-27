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Чтобы нарисовать идеальные стрелки, нужно учесть только один важный момент

2:25
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Если вас волнует вопрос, все ли подводки для глаз одинаковы или есть какие-то особенные, которые больше подходят именно вам, не переживайте: основное различие между ними заключается в аппликаторе или текстуре, что влияет на финальный результат. В остальном же подводки не сильно отличаются друг от друга. Поэтому главное — принять свою форму глаз и постоянно практиковаться, чтобы совершенствовать свои навыки.

Макияж глаз
Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Макияж глаз

Как подобрать форму стрелок в зависимости от типа глаз?

  1. Миндалевидная форма глаз: проведите айлайнером вдоль естественного изгиба. В первой трети утолстите линию и доведите её до внешнего уголка. Для более выразительного эффекта можно добавить виниловый блеск или сделать верхнюю стрелку матовой, а край нижнего века подчеркнуть чёрным карандашом.
  2. Азиатский разрез глаз: подчеркните глаза толстой линией, используя водостойкую подводку. Убедитесь, что линия достаточно яркая и заметная, но не выходит за естественные границы.
  3. Нависшее веко: начните рисовать стрелку с открытыми глазами, чтобы контролировать процесс. Используйте гелевый айлайнер или карандаш с мягким грифелем для тонкой линии, которая выходит за внешний уголок. Также можно попробовать вытянутую букву V, которая очерчивает внешний уголок глаза.
  4. Опущенные уголки глаз: сосредоточьтесь на их лифтинге. Нарисуйте две средние по толщине стрелки на обоих веках, сохраняя внутренний уголок открытым и ярким. Линии должны идти вверх, параллельно друг другу.
  5. Круглые глаза: удлините глаза, проводя линию по верхнему веку от внутреннего уголка к внешнему, утолщая её примерно посередине. По краям линия должна быть менее интенсивной.
  6. Широко расставленные глаза: визуально уменьшите расстояние между ними, подведя веко по всей длине и продлив линию стрелки к переносице. Линия должна быть чёткой и проходить по росту ресниц, не выходя за границы внешнего уголка.
  7. Близко посаженные глаза: сделайте отступ от внутреннего угла века при рисовании стрелок. Подведите и более нежное веко, чтобы визуально расширить взгляд. С внешней стороны стрелку можно закруглить наверх.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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