Какие позы во сне способствуют ускоренному появлению морщин и старению кожи

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Сон на боку или животе может привести к преждевременному старению кожи, так как это усиливает натяжение кожи и способствует образованию морщин. Об этом рассказал косметолог Георгий Кабулов.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Эксперт объяснил, что сон на боку может также вызвать потерю объёма на стороне лица, на которой человек спит, и усилить природную асимметрию.

Например, на той части лица, на которой человек чаще спит, наблюдается потеря объёма. Косметолог может определить, какая сторона лица подвергается давлению во время сна, так как природная асимметрия в таком случае становится более выраженной.

В случае с филлерами необходимо индивидуально подходить к введению препарата, чтобы достичь гармонии и симметрии черт лица, отметил специалист.

Чтобы снизить риск проблем с кожей, связанных со сном, рекомендуется спать на спине, но при этом следует выбрать оптимальное положение тела, пишет Газета.Ru.

"Слишком высокое положение может привести к тому, что подбородок опустится, а шея сморщится. В то время как слишком плоское положение может привести к пробуждению с опухшими глазами из-за скопления жидкости и лимфы в верхней части тела", — пояснил Кабулов.

Для сна косметолог советует использовать специальные ортопедические подушки и наволочки из сатина, атласа или шёлка. Правильное положение головы во время сна помогает предотвратить переворачивание на бок или живот, добавил он.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.



Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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