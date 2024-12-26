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Преодолейте сухость кожи зимой с помощью правильного ухода

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Зимой, в отопительный сезон, наша кожа сталкивается с дополнительными проблемами из-за сухого воздуха и перепадов температуры. Недостаток влаги в помещении, холод на улице и тепло в доме часто становятся причиной сухости и шелушения дермы. Чтобы избежать дискомфорта и сохранить здоровье кожи, важно правильно ухаживать за ней в этот период.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Увлажнение и питание кожи

Первым шагом в борьбе с сухостью является увлажнение. В зимний период кожа теряет влагу гораздо быстрее, поэтому необходимо использовать питательные кремы и масла, которые помогут восстановить водный баланс. Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или маслом ши, которые интенсивно увлажняют и питают дерму, не оставляя ощущения жирности.

Глубокое очищение и отшелушивание

Для того чтобы избавить кожу от шелушений и восстановить её текстуру, важно регулярно делать мягкие пилинги. Используйте скрабы с мелкими частицами, чтобы не повредить эпидермис. Также можно обратиться к маскам для лица, которые увлажняют и питают кожу, восстанавливая её мягкость и эластичность.

Защита от внешних факторов

Независимо от того, находитесь ли вы на улице или в помещении, защита кожи от холодного воздуха и сухости крайне важна. Используйте плотные кремы с защитой от воздействия внешних факторов и не забывайте про увлажнители воздуха, которые помогут поддерживать оптимальную влажность в помещениях.

Использование увлажняющих средств, пилингов и защиты поможет вам избежать сухости и шелушения, обеспечив здоровье и красоту кожи в отопительный сезон.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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