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Лучшие расчёски для прямых, кудрявых и ломких локонов

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Каждый тип волос требует особого подхода в уходе, и правильная расческа — важная часть этого процесса. Неправильно подобранный инструмент может повредить локоны, а также повлиять на их внешний вид и здоровье. Узнайте, как выбрать расчёску, подходящую именно для вашего типа волос.

Расчёска
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Расчёска

Расчёски для прямых волос

Для прямых волос подойдет расчёска с редкими зубьями, которая поможет легко распределить продукты для ухода, не повреждая структуру локонов. Лучше всего использовать расчёски с натуральными щетинами, которые бережно расчесывают волосы и не создают статического электричества. Также хорошо подойдут массажки с мягкими пластиковыми зубьями.

Расчёски для кудрявых волос

Кудрявые волосы требуют особого внимания, так как они более склонны к спутыванию. Идеальный инструмент для этого типа волос — это расчёска с широкими зубьями или массажка с  мягкими щетинками. Важно расчесывать волосы, когда они влажные, используя увлажняющие средства для предотвращения ломкости и повреждений.

Расчёски для ломких волос

Ломкие волосы нуждаются в очень бережном обращении, поэтому расчёска должна быть максимально мягкой и не травмировать пряди. Для этого лучше всего выбирать расчёски с натуральной щетиной или модели с массажными вставками, которые равномерно распределяют нагрузку и предотвращают повреждения.

Правильный выбор расчёски может значительно улучшить состояние ваших волос и облегчить ежедневный уход.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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