Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удобрения для смородины: проверенные рецепты для каждого этапа роста
Рискованные решения Трампа: главная ошибка нового президента США
Покупка дачи зимой: что учесть перед решением
Поступила новая партия автомобилей для депутатов Госдумы — кто пересядет
Как превратить уборку в лёгкий и быстрый процесс? Метод 20/10 в деле
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
В январе пройдёт рыболовный чемпионат на Байкале
Техники макияжа, которые подчеркнут красоту рыжих волос
Самые ленивые породы собак: выбор для спокойной жизни

Как избавиться от акне на спине и сделать кожу шелковистой?

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Красота и здоровье кожи на спине требуют особого подхода, ведь эта зона подвержена акне, сухости и другим проблемам. Регулярный уход поможет поддерживать её гладкость и предотвратить высыпания. С помощью правильных средств и процедур вы можете сделать кожу на спине здоровой и привлекательной.

Изометрия шеи
Фото: flickr.com by danabooo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Изометрия шеи

Очищение кожи спины

Поскольку кожа на спине часто контактирует с одеждой, потеет и подвергается загрязнению, важно правильно её очищать. Используйте гель для душа с салициловой кислотой или другими антибактериальными компонентами. Они помогают устранить бактерии и предотвратить закупорку пор. Раз в неделю применяйте мягкий скраб, чтобы удалить омертвевшие клетки и улучшить текстуру кожи.

Увлажнение и питание

После очищения обязательно увлажняйте кожу. Лосьоны или кремы с гиалуроновой кислотой и натуральными маслами, такими как масло жожоба или авокадо, предотвратят сухость и поддержат водный баланс. Это особенно важно в холодное время года, когда кожа склонна к шелушению.

Средства против акне

Для борьбы с акне на спине используйте точечные гели с бензоилпероксидом или салициловой кислотой. Если проблема сохраняется, обратитесь к дерматологу для назначения специализированных процедур, таких как пилинги или лазерная терапия.

Регулярные процедуры для красоты спины

Контрастный душ помогает улучшить кровообращение и тонизировать кожу. Специальные маски на основе глины эффективно очищают поры и снимают воспаления.

Секрет красивой спины — регулярный уход и использование подходящих средств. Такой подход обеспечит здоровье и гладкость кожи.

Уточнения

Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Акне́ или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника Видео 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Рискованные решения Трампа: главная ошибка нового президента США
Покупка дачи зимой: что учесть перед решением
Поступила новая партия автомобилей для депутатов Госдумы — кто пересядет
Как превратить уборку в лёгкий и быстрый процесс? Метод 20/10 в деле
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
В январе пройдёт рыболовный чемпионат на Байкале
Техники макияжа, которые подчеркнут красоту рыжих волос
Самые ленивые породы собак: выбор для спокойной жизни
Выдавливание прыщей: привычка, которая может обернуться осложнениями
Цены на российский газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.