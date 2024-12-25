Ошибки, из-за которых ваши локоны разваливаются через пару часов

Каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда идеально накрученные локоны уже через пару часов превращаются в слабые, распадающиеся пряди. А вы знаете, почему это происходит?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

Мы поговорили с профессиональным стилистом Еленой Прошкиной, чтобы выяснить, что может быть не так с вашей укладкой, и как это исправить.

Плойка не подходит для ваших волос

Один из самых распространенных факторов, влияющих на стойкость локонов, — это неправильный выбор плойки. Даже если она кажется вам удобной, она может не соответствовать типу ваших волос. Например, для тяжелых волос эксперт рекомендует использовать плойку с диаметром не более 25 мм.

"Если вы используете плойку с диаметром 30 мм или больше, то получите широкие локоны, которые будут разваливаться через несколько часов", — объясняет Елена.

Выбираем правильное покрытие для плойки

Не только диаметр, но и покрытие плойки также играет важную роль. Если вы хотите, чтобы ваши локоны держались долго, предпочтение лучше отдать плойке с металлическим покрытием. Такое покрытие помогает равномерно прогреть волосы, обеспечивая хорошую фиксацию.

"Турмалиновая плойка, хоть и делает локоны мягкими и блестящими, не дает хорошей фиксации. Если у вас турмалиновая плойка, нужно использовать больше средств для укладки, что в свою очередь утяжеляет волосы", — советует стилист.

Как альтернатива, можно выбрать плойку с титановым покрытием. Она сочетает в себе долговечность и хороший результат.

Правильная техника накручивания волос

Хотите, чтобы локоны получились стойкими? Нужно знать несколько важных правил. Самое главное — не спешите и не накручивайте слишком густые пряди. Для хорошего результата следует накручивать волосы по маленьким прядям, не превышающим толщину 2 см.

"Чем мельче прядь, тем крепче и красивее будут локоны. Также перед накруткой обработайте каждую прядь специальной пенкой или спреем для фиксации", — рекомендует Елена.

Не накручивайте влажные волосы

Ошибкой, которую часто совершают многие, является накручивание волос, которые еще немного влажные. Это не только лишает вас желаемого эффекта, но и может повредить структуру волос. Влажные пряди не могут надежно удерживать форму, и кудри распадутся практически сразу.

"Перед использованием плойки убедитесь, что волосы полностью высохли, иначе результат будет слабым и недолговечным", — напоминает стилист.

Прямые волосы и их слабая фиксация

У женщин с прямыми волосами накрученные локоны часто держатся хуже, чем у обладательниц пористых или кудрявых волос. Причем это не зависит от того, как часто вы красите или обесцвечиваете волосы. Даже самые лучшие средства для укладки не смогут обеспечить такой же стойкий эффект, как на волнистых или текстурированных волосах.

"Если у вас прямые волосы, обязательно используйте средство с максимально закрепляющим эффектом. Никакие масла для смягчения, которые подходят для пористых волос, не будут работать", — предупреждает стилист.

Как решить проблему с локонами

Чтобы добиться стойких локонов, важно не только правильно выбрать плойку и укладочные средства, но и учитывать тип своих волос. Следуя рекомендациям стилиста, вы сможете создавать укладки, которые будут радовать вас целый день.

Уточнения

Укладка — вид услуги, предлагаемое парикмахером.



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