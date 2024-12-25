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Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок

3:12
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, что ваша прическа может быть причиной того, что на вас смотрят с удивлением и спрашивают, не устали ли вы? Да, именно так. Некоторые стрижки способны добавить женщине лишних лет, если они не подходят типу лица или слишком неаккуратны.

Сушка волос
Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сушка волос

Длинные волосы: молодят или старят

Женщины после 40 лет, которые носят длинные волосы, иногда сталкиваются с эффектом "лишнего возраста". Причем это не касается самого факта длины, а скорее того, как она выглядит. Как пояснила стилист Анна Скороходова, если длинные волосы не имеют модели или стрижки, женщина может выглядеть неухоженной.

"Если вы предпочитаете носить длинные волосы, обязательно позаботьтесь о стрижке — например, каскаде. Это придаст объём и аккуратность, а неуложенные пряди могут визуально старить", — предупреждает она.

Стрижка боб: утратит ли она вашу женственность

Многие выбирают стрижку боб, думая, что она стильная и современная. Однако для женщин старше 40 лет этот вариант может сыграть злую шутку. Стилисты утверждают, что боб не всегда выгодно подчеркивает форму лица, а иногда, наоборот, выявляет его недостатки.

"Боб часто убирает женственность и лёгкость, а иногда даже добавляет лет пять. Он не моделирует лицо, а подчеркивает его особенности, что в итоге не всегда выглядит выгодно", — объясняет Анна.

Чёлка и другие "опасные" стрижки

Ещё одна стрижка, которая может добавить лишний возраст — это густая прямая чёлка. Даже идеально пропорциональное лицо с такой стрижкой может потерять свою привлекательность. Чёлка делает образ тяжелее, упрощает его и придаёт наивности.

"Если нет особой цели, лучше отказаться от густой прямой чёлки. Она может испортить даже самую идеальную форму лица", — советует стилист.

Что поможет омолодить образ

Теперь, когда мы знаем, что может добавлять лет, давайте поговорим о том, что, наоборот, помогает выглядеть моложе. Для женщин после 40 лет идеальными вариантами станут каскад и каре. Эти стрижки придают объём и форму, скрывая возрастные изменения.

"Омолаживающий эффект придают стрижки, которые сохраняют объём волос, такие как каскад и каре. Они освежают и выглядят гораздо более динамично", — объясняет Анна Скороходова.

Светлые оттенки: секрет молодости

Помимо стрижки, важную роль в омоложении играет правильный оттенок волос. С возрастом черты лица могут становиться более жёсткими, и это можно скорректировать с помощью осветления. Причем не обязательно становиться блондинкой — достаточно добавить лёгкие светлые пряди или сделать мелирование.

"С возрастом стоит подумать об осветлении волос, чтобы смягчить жёсткие черты лица. Мелирование или светлые пряди могут освежить образ и визуально сделать лицо моложе", — советует стилист.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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