Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок

Вы когда-нибудь задумывались, что ваша прическа может быть причиной того, что на вас смотрят с удивлением и спрашивают, не устали ли вы? Да, именно так. Некоторые стрижки способны добавить женщине лишних лет, если они не подходят типу лица или слишком неаккуратны.
Женщины после 40 лет, которые носят длинные волосы, иногда сталкиваются с эффектом "лишнего возраста". Причем это не касается самого факта длины, а скорее того, как она выглядит. Как пояснила стилист Анна Скороходова, если длинные волосы не имеют модели или стрижки, женщина может выглядеть неухоженной.
"Если вы предпочитаете носить длинные волосы, обязательно позаботьтесь о стрижке — например, каскаде. Это придаст объём и аккуратность, а неуложенные пряди могут визуально старить", — предупреждает она.
Многие выбирают стрижку боб, думая, что она стильная и современная. Однако для женщин старше 40 лет этот вариант может сыграть злую шутку. Стилисты утверждают, что боб не всегда выгодно подчеркивает форму лица, а иногда, наоборот, выявляет его недостатки.
"Боб часто убирает женственность и лёгкость, а иногда даже добавляет лет пять. Он не моделирует лицо, а подчеркивает его особенности, что в итоге не всегда выглядит выгодно", — объясняет Анна.
Ещё одна стрижка, которая может добавить лишний возраст — это густая прямая чёлка. Даже идеально пропорциональное лицо с такой стрижкой может потерять свою привлекательность. Чёлка делает образ тяжелее, упрощает его и придаёт наивности.
"Если нет особой цели, лучше отказаться от густой прямой чёлки. Она может испортить даже самую идеальную форму лица", — советует стилист.
Теперь, когда мы знаем, что может добавлять лет, давайте поговорим о том, что, наоборот, помогает выглядеть моложе. Для женщин после 40 лет идеальными вариантами станут каскад и каре. Эти стрижки придают объём и форму, скрывая возрастные изменения.
"Омолаживающий эффект придают стрижки, которые сохраняют объём волос, такие как каскад и каре. Они освежают и выглядят гораздо более динамично", — объясняет Анна Скороходова.
Помимо стрижки, важную роль в омоложении играет правильный оттенок волос. С возрастом черты лица могут становиться более жёсткими, и это можно скорректировать с помощью осветления. Причем не обязательно становиться блондинкой — достаточно добавить лёгкие светлые пряди или сделать мелирование.
"С возрастом стоит подумать об осветлении волос, чтобы смягчить жёсткие черты лица. Мелирование или светлые пряди могут освежить образ и визуально сделать лицо моложе", — советует стилист.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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