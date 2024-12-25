Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие самые короткие авиарейсы востребованы в России
Эти растения сделают ваши огурцы сочными и урожайными
Эти правила спасут вас от переедания в Новый год
Пашинян вынужден держаться от России подальше. Причины назвал политолог
Праздничный стол без духовки: секреты идеального ужина
Крахмал в машине чистит стёкла и пятна: рассказываем об удивительных способах его применения
Наушники с шумоподавлением: комфорт или угроза слуху
Для закусок — самое то! Топ-5 домашних соусов от шефа к новогоднему столу
Как помочь собаке пережить новогодние фейерверки

Уход за ногами с помощью домашнего скраба для мягкости кожи и борьбы с мозолями

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Ухоженные ноги — это не только эстетика, но и здоровье. Кожа ступней часто подвергается нагрузкам, что приводит к появлению мозолей. Использование скраба для ног помогает очистить кожу, улучшить её текстуру и предотвратить проблемы.

Ноги в песке
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ноги в песке

Преимущества скраба для ног

Регулярное применение скраба помогает удалить ороговевший слой эпидермиса, стимулирует кровообращение и улучшает общее состояние кожи ступней. Это также способствует предотвращению трещин и мозолей, делая ноги мягкими и гладкими.

Рецепты домашних скрабов

Скраб с сахаром и кокосовым маслом

Смешайте 2 столовые ложки сахара с 1 столовой ложкой кокосового масла. Нанесите смесь на влажные ступни, помассируйте круговыми движениями и смойте тёплой водой.

Скраб с кофейной гущей и оливковым маслом

Возьмите 3 столовые ложки кофейной гущи и добавьте 1-2 ложки оливкового масла. Этот скраб не только мягко очищает, но и тонизирует кожу.

Скраб с морской солью и лимоном

Смешайте 2 столовые ложки морской соли с соком половины лимона. Этот рецепт отлично подходит для борьбы с огрубевшей кожей и мозолями.

Советы по использованию скраба

  • Перед скрабированием распарьте ноги в тёплой воде с добавлением соли или трав.
  • Используйте скраб 1-2 раза в неделю, не переусердствуя.
  • После процедуры нанесите питательный крем, чтобы сохранить кожу увлажнённой.

Регулярный уход за ногами с использованием скрабов поможет вам поддерживать их здоровье, мягкость и красоту.

Уточнения

Стопа́ — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

Скраб  косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Неисправность тормозов: ключевые шаги для безопасного замедления
Какие места в самолёте считаются более безопасными — мнение эксперта
Улучшение структуры почвы: как зимняя вспашка влияет на рост растений
Идеальные ножки: что делать, чтобы педикюр был аккуратным, а кожа — ровной и гладкой
ФАС запускает анализ логистики и цен на масло, хлеб и картофель
Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты
Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями
Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой
Лечение пищевого отравления: что помогает и когда звонить в скорую
Почему ваша кошка не дает вам спать: три причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.