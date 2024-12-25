6 уникальных способов укладки для коротких волос, которые заставят всех удивиться

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Короткие волосы — это не только практично и стильно, но и невероятно универсально! Даже если вам кажется, что для новогодней вечеринки или другого праздничного события вариантов укладок для короткой стрижки почти нет, то вы сильно ошибаетесь. На самом деле существует целый арсенал способов преобразить свою прическу, сделав ее неотразимой и стильной.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Волосы девушки

Стилист Евгения Куклина делится с нами вариантами праздничных укладок для коротких волос, которые точно подойдут для любого мероприятия!

Голливудские волны: классика, которая не устаревает

Голливудские волны — это истинная роскошь. Если хотите добавить в образ гламура, этот вариант укладки идеален. Современные тенденции позволяют носить такие волны как в безупречно уложенном виде, так и с лёгким эффектом "художественного беспорядка". Чтобы добиться нужного эффекта, используйте керамическую плойку или утюжок для волос. При этом не забудьте перед укладкой нанести термозащитный спрей, чтобы волосы не повреждались. Для дополнительного блеска завершите укладку лёгким спреем для блеска.

Совет от стилиста: чтобы создать мягкие, естественно падающие волны, выбирайте утюжок с тонкими пластинами.

Текстурированный пикси: дерзкий и игривый стиль

Для обладательниц короткой стрижки пикси — это идеальный выбор, если хочется что-то дерзкое и живое. Чтобы добавить объем и динамичности, используйте воск или пасту для волос. Наносите средства пальцами, акцентируя на кончиках. Можно дополнительно украсить прическу стильными аксессуарами — лентами, ободками или заколками.

Как сделать укладку более яркой? Добавьте текстуры и объема с помощью продуктов для волос, а также подберите интересные украшения.

Укладка с эффектом мокрых волос: стиль и минимализм

Этот вариант подходит для тех, кто предпочитает гладкость и чистоту формы. Волосы укладываются прямо, формируя легкие волны или укладываются назад. Главное — использовать гель для волос, чтобы зафиксировать прическу и добиться эффекта мокрых волос.

Совет стилиста: после укладки не расчесывайте волосы, чтобы не утратить этот эффект. Лучше сразу фиксируйте прическу.

Элегантный хвост или пучок: просто, но эффектно

Низкий хвост или аккуратный пучок — это универсальные и элегантные укладки для любого случая. Чтобы придать объем, используйте мусс, а для более стильного вида добавьте аксессуары, например, шелковую или велюровую ленту. Такой вариант прекрасно подойдёт для как для официальных, так и для более неформальных мероприятий.

Как сделать укладку более стойкой? Используйте мусс для объема и фиксатор для дольше держания формы.

Боб с акцентными прядями: праздничное настроение

Если вам нравится классика, но хочется добавить яркости, сделайте укладку с выделенными прядями. Это можно сделать с помощью текстурной пасты или даже цветных мелков для волос! Акцентные пряди добавят праздничного настроения и сделают прическу более живой и интересной.

Необычные идеи: используйте временные красители для волос, чтобы добавить яркие акценты в цветах, например, золотистые или серебристые.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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